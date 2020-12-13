Названы 5 главных фильмов, премьеру которых сорвал COVID-19

Пандемия COVID-19 в 2020 году сорвала планы многих кинопроизводителей. Так, к примеру, впервые за десять лет в прокат не вышло ни одного фильма по комиксам Marvel.

Из-за коронавируса также были перенесены премьеры кинолент "Не время умирать" об агенте 007, "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли, девятый "Форсаж" и другие блокбастеры. Подробнее читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Двадцать пятый фильм о Джеймсе Бонде, главную роль в котором исполнил Дэниел Крейг, должен был выйти в апреле 2020 года. Однако мировую премьеру дважды переносили из-за коронавируса. На данный момент планируемая дата выхода в прокат – 2 апреля 2021 года.

Новый "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли начали снимать в январе 2020 года в Лондоне, но уже в марте съемки оказались приостановлены из-за COVID-19. Работа над фильмом возобновилась в сентябре, но через несколько дней, когда у Паттинсона был обнаружен коронавирус, вновь была поставлена на паузу.

Спустя две недели актер вернулся на площадку. Как ожидается, съемки должны завершиться в феврале 2021 года. Премьеру кинокомикса дважды откладывали из-за пандемии, актуальная на данный момент дата выхода в прокат – 4 марта 2022 года.

Первоначально планировалось, что девятый "Форсаж" выйдет в прокат 21 мая 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли сначала на 2 апреля 2021 года, а затем и на 21 мая 2021 года – после того, как выяснилось, что "Не время умирать" также перенесен на 2 апреля.

Фэнтези режиссера Дени Вильнева о войне за планету Арракис должно было стать одной из главных премьер 2020 года. Выход фильма сначала перенесли с ноября на декабрь 2020 года, а затем и вовсе на 1 октября 2021 года.

Британо-американская франшиза Дэвида Йейтса рассказывает о масштабной магической битве во время Второй мировой войны по сценарию Джоан Роулинг. Премьера ленты изначально была запланирована на 21 ноября 2021 года, но весной съемки приостановили из-за пандемии. На данный момент ожидается, что фильм выйдет в прокат 15 июля 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, кинокомпания Warner Bros. в 2021 году выпустит 17 новых фильмов на сервисе HBO Max. Такое решение было принято из-за глобального кризиса, сообщили в компании.