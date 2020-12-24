Названы 10 лучших рождественских эпизодов из культовых сериалов. Видео

Анна Паскевич Кино 03:16, 24.12.2020

К Рождеству создатели культовых сериалов снимают специальные эпизоды, в которых герои заняты приятными предпраздничными хлопотами.

Чтоб почувствовать атмосферу зимней сказки, можно пересмотреть новогодние выпуски или включить их фоном, чтобы украшать дом параллельно с киногероями, пишет РБК.

"Друзья", 7 сезон, 10 серия (2000)

Чтобы порадовать сына встречей с Санта-Клаусом, Росс отправляется в магазин за костюмом, однако красные куртки там уже закончились. Поэтому ему приходиться согласиться на единственный оставшийся, – костюм "праздничного броненосца", друга Санты.

"Клиника", 1 сезон, 11 серия (2001)

Хирург Кристофер Терк, впечатленный страданиями пациентов в приемном покое, теряет не только рождественское настроение, но и веру в Бога. Тем временем интерн Джей Ди решает сыграть роль Гринча: снимает ветки омелы, опрокидывает елку и разбивает игрушки. К счастью, все заканчивается счастливо.

"Офис", 2 сезон, 10 серия (2005)

Служащие офиса играют в тайного Санта-Клауса, но их шеф недоволен полученным подарком и предлагает другие правила. Теперь приглянувшийся презент можно "украсть", даже если он предназначался кому-то другому.

"Как я встретил вашу маму", 2 сезон, 11 серия (2006)

Лили находит на автоответчике сообщение, записанное в момент ее расставания с Маршаллом. Тед уговаривает друга не только забыть Лили, но и грубо обзывает ее. В знак мести героиня выносит из квартиры все украшения и заявляет, что не будет праздновать Рождество. Теперь Теду нужно очень постараться, чтобы спасти праздник.

"Сверхъестественное", 3 сезон, 8 серия (2007)

В единственном рождественском выпуске сериала Сэм и Дин пытаются убить бога зимнего солнцестояния, который за хороший климат требует дань в виде человеческих жертв. Впервые за долгие годы братья смогут спокойно отметить Рождество и подарить друг другу подарки.

"Сплетница", 1 сезон, 11 серия (2007)

К Блэр на каникулы приезжает отец, ее подруга Серена ищет подарок для своего парня, Дэн наряжает елку с семьей, вспоминая прошлое Рождество, а в школе проходит ярмарка сладостей. Огромный каток в Центральном парке Нью-Йорка, снегопад, романтика и подарки идеальны для создания праздничного настроения.

"Теория большого взрыва", 2 сезон, 11 серия (2008)

Соседка намекает Шелдону, что подготовила для него подарок к Рождеству. Но физик смущен, ведь теперь он должен ответить равнозначным по стоимости презентом. В итоге он скупает в магазине всю полку с наборами для душа.

"Доктор Кто", 6 сезон, 0 серия (2010)

В праздничном спецвыпуске сериала обыгрывается повесть Чарльза Диккенса "Рождественская песнь". Роль духа Рождества достается Доктору. За один час герою нужно достучаться до одинокого старого скупца и спасти от крушения космический корабль.

"Черное зеркало", 2 сезон, 4 серия (2014)

Рождественский выпуск сериала состоит из трех новелл, которые со временем соединяются в одном зловещем сюжете. Сознание человека можно скопировать и сохранить на чип, а знакомых – заблокировать в реальной жизни.

"Шерлок", 4 сезон, 0 серия (2016)

В рождественской серии сценаристы показывают классических Холмса и Ватсона, описанных в детективах Конан Дойла. По сюжету они расследуют дело о мстительном призраке невесты. Этот эпизод можно смотреть, даже если вы не видели предыдущие серии, – он не связан с главными событиями сериала.

Ранее OBOZREVATEL назвал топ-10 рождественских фильмов для поднятия настроения, а также пять главных фильмов, премьеру которых отложили из-за COVID-19. Кроме того, был назван список фильмов, которые Disney должна выпустить в ближайшие годы.

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