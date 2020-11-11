Названа возможная замена Джонни Деппу в "Фантастических тварях"

Датский актер Мадс Миккельсен может сыграть роль Геллерта Грин-де-Вальда в фильме "Фантастические твари 3" после ухода из проекта Джонни Деппа.

Об этом сообщает портал The Deadline. По словам инсайдеров, Миккельсен находится на ранней стадии переговоров с Warner Bros и является фаворитом режиссера картины Дэвида Йейтса. Однако студия рассматривает еще и других кандидатов на роль.

Отмечается, что лишенный роли Джонни Депп получит гонорар в размере десяти миллионов долларов за всего один день съемок в "Фантастических тварях". Премьера фильма запланирована на 15 июля 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудского актера Джонни Деппа лишили роли в третьей части фильма "Фантастические твари". Это произошло после скандала с избиением его экс-жены Эмбер Херд.