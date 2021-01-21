Названа возможная замена Арми Хаммеру в комедии с Дженнифер Лопес "Свадьба по залету"

Американский актер Джош Дюамель может сыграть главную роль в экшен-комедии "Свадьба по залету" после ухода из проекта Арми Хаммера.

Об этом сообщает портал The Deadline. По словам инсайдеров, Дюамель сейчас еще ведет переговоры со студией Lionsgate. Если стороны договорятся, то съемки начнутся, как и планировалось, уже в феврале. Интересно, что одной из исполнительных продюсеров и главных героинь "Свадьбы по залету" является Дженнифер Лопес, поэтому результаты кастинга зависят и от ее выбора.

Джош Дюамель dailyvoice.co.za

Фильм расскажет о молодых людях Дарси и Томе. Они решают собрать родных и близких на курорте, чтобы отметить свадьбу. Но накануне церемонии оба понимают, что их чувства остывают. Когда кажется, что хуже уже некуда, на свадьбу заявляются неизвестные и берут всех в заложники.

Напомним, что Арми Хаммер заявил об уходе из проекта после того, как в сеть слили его БДСМ-переписку с поклонницами, в которых он изъявляет желание "испить крови" и "сломать ребра, а затем их съесть". Актера тут же заподозрили в каннибализме и абьюзе, но сам он назвал эти обвинения безумными. Звезда также заявил, что отказывается от съемок в фильме "Свадьба по залету", поскольку не может оставить своих детей на длительное время.

Арми Хаммер harpersbazaar.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее создатели популярного британского сериала "Острые козырьки" объявили о съемках шестого сезона ленты, который станет последним.