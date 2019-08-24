Названа самая высокооплачиваемая голливудская актриса: кто вошел в топ-10

34-летняя Скарлетт Йоханссон, известная как "Черная вдова" в киновселенной Marvel, возглавила список самых высокооплачиваемых голливудских актрис.
По версии журнала Forbes, с июня 2018 года она заработала $56 млн, став первой в рейтинге уже второй год подряд.
В прошлом году Йоханссон заработав $40,5 миллиона. "Черная Вдова" и "Мстители. Финал" принесли актрисе основной доход, подняв ее финансовое положение в четыре раза.
Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг Forbes
instagram /seriouslyscarlett
Вторую строчку занимает американская актриса и модель, звезда сериала "Американская семейка" София Вергара с состоянием в $44,1 млн. Третье место в списке заняла "Блондинка в законе" Риз Уизерспун – $35 млн.
София Вергара
instagram /sofiavergara
Также в пятерке дорогих актрис оказались Николь Кидман (34 млн) и Дженнифер Энистон (28 млн). В первой десятке также оказались: Кейли Куоко (25 млн), Элизабет Мосс (24 млн), Марго Робби (23,5 млн), Шарлиз Терон (23 млн) и Эллен Помпео (22 млн).
Риз Уизерспун
instagram /reesewitherspoon
Николь Кидман
instagram/nicolekidman
Дженнифер Энистон
instagram / /jenniferanistononline
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2019 года, где список возглавил Дуэйн "Скала" Джонсон.
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