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Названа самая высокооплачиваемая голливудская актриса: кто вошел в топ-10

1.6т Читать материал на украинском

34-летняя Скарлетт Йоханссон, известная как "Черная вдова" в киновселенной Marvel, возглавила список самых высокооплачиваемых голливудских актрис.

По версии журнала Forbes, с июня 2018 года она заработала $56 млн, став первой в рейтинге уже второй год подряд.

В прошлом году Йоханссон заработав $40,5 миллиона. "Черная Вдова" и "Мстители. Финал" принесли актрисе основной доход, подняв ее финансовое положение в четыре раза.

Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг Forbes

Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг Forbes

instagram /seriouslyscarlett

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Вторую строчку занимает американская актриса и модель, звезда сериала "Американская семейка" София Вергара с состоянием в $44,1 млн. Третье место в списке заняла "Блондинка в законе" Риз Уизерспун – $35 млн.

София Вергара

София Вергара

instagram /sofiavergara

Также в пятерке дорогих актрис оказались Николь Кидман (34 млн) и Дженнифер Энистон (28 млн). В первой десятке также оказались: Кейли Куоко (25 млн), Элизабет Мосс (24 млн), Марго Робби (23,5 млн), Шарлиз Терон (23 млн) и Эллен Помпео (22 млн).

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун

instagram /reesewitherspoon

Николь Кидман

Николь Кидман

instagram/nicolekidman

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

instagram / /jenniferanistononline

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2019 года, где список возглавил Дуэйн "Скала" Джонсон.

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Персоны
Скарлетт Йоханссон София Вергара Риз Уизерспун Николь Кидман Дженнифер Энистон Кейли Куоко Марго Робби Шарлиз Терон Эллен Помпео
Место
США
Теги
кино рейтинг Forbes
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Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
знаю одного артиста, он ваще президент страны
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