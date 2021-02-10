Названа самая популярная серия сериала в истории Netflix

Финальная серия нашумевшего сериала "Ход королевы", который транслировался на стриминговой платформе Netflix, оказался самым рейтинговым эпизодом в истории сервиса.

Так, рейтинг серии составил 9,4 баллов. На втором месте оказалась лента "Я никогда не...", которая набрала 8,9 баллов. Об этом сообщает издание NME.

Кроме того, вторая серия сериала "Ход королевы" заняла третье место в рейтинге, набрав 8,8 баллов.

Отметим, что ранее сериал "Ход королевы" стал самым популярным художественным мини-сериалом на платформе Netflix – за первые 28 дней шоу посмотрели 62 млн пользователей.

Премьера картины состоялась 23 октября 2020 года. В основе шоу одноименный роман Уолтера Тевиса 1983 года. По сюжету сериала, Бет Хармон – обычная американская сирота, которая в раннем возрасте открывает в себе талант игры в шахматы – только за доской она чувствует, что может хоть что-то контролировать. Постепенно она становится одной из главных шахматисток США, получает звание гроссмейстера, но из-за постоянного напряжения она вынуждена ступить на путь саморазрушения, подавляя свои страхи и сомнения наркотиками и алкоголем.

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