Названа причина смерти звезды СССР Печерниковой

Советская актриса, звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова умерла 1 сентября от инфаркта. 2 сентября ей могло исполниться 75 лет.

Об этом сообщила изданию "КП" подруга знаменитости Нина Давыдова, которая жила с ней в загородном доме в селе Лазарево Ярославской области (Россия).

"Вчера днем (1 сентября. – Ред.) сидели с Ирой, делали поделки из дерева. А около 20:30 пошли ужинать. Ира села за стол и... все. Врачи приехали – она была уже мертва. В морге установили, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности. Инфаркт", – рассказала Давыдова.

Умерла актриса Ирина Печерникова Anews

По ее словам, Печерникова никогда не жаловалась на проблемы с сердцем. Артистка регулярно проходила медицинские обследования, врачи считали ее здоровье нормальным.

Отметим, Ирина Печерникова родилась в 1945 году в городе Грозном (Чеченская Республика, РФ). В кино дебютировала в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Снималась в картинах "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" и других.

Как сообщал OBOZREVATEL 1 сентября скончался известный российский актер, исполнитель роли Николая Петровича в сериале "Воронины" Борис Клюев. Ему было 76 лет.