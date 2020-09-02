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Названа причина смерти звезды СССР Печерниковой

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Кино
3,3 т.
Печерникова умерла за день до юбилея

Печерникова умерла за день до юбилея. Кадр из фильма "Доживем до понедельника"

Советская актриса, звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова умерла 1 сентября от инфаркта. 2 сентября ей могло исполниться 75 лет.

Об этом сообщила изданию "КП" подруга знаменитости Нина Давыдова, которая жила с ней в загородном доме в селе Лазарево Ярославской области (Россия).

"Вчера днем (1 сентября. – Ред.) сидели с Ирой, делали поделки из дерева. А около 20:30 пошли ужинать. Ира села за стол и... все. Врачи приехали – она была уже мертва. В морге установили, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности. Инфаркт", – рассказала Давыдова.

Умерла актриса Ирина Печерникова

Умерла актриса Ирина Печерникова Anews

По ее словам, Печерникова никогда не жаловалась на проблемы с сердцем. Артистка регулярно проходила медицинские обследования, врачи считали ее здоровье нормальным.

Отметим, Ирина Печерникова родилась в 1945 году в городе Грозном (Чеченская Республика, РФ). В кино дебютировала в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Снималась в картинах "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" и других.

Как сообщал OBOZREVATEL 1 сентября скончался известный российский актер, исполнитель роли Николая Петровича в сериале "Воронины" Борис Клюев. Ему было 76 лет.

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