Названа причина, почему Саманты не будет в продолжении 'Секса в большом городе'

Главный исполнительный директор HBO Кейси Блойс объяснил, почему в новом сезоне сериала "Секс в большом городе" не появится персонаж Саманта Джонс. Он заявил, что "дружба угасает, и начинается новая история".

По словам Блойса, как и в реальном мире, люди входят в жизнь и уходят из нее. Он считает, что все это очень показательно для реальных стадий настоящей жизни. Об этом сообщает издание Marie Claire.

Как оказалось, в новом воплощении "Секса в большом городе" под названием "И вот так просто" будет идти речь о взрослении.

Отмечается, что в сети долгое время обсуждали плохие отношения между актрисами Сарой Джессикой Паркер и Ким Кэттролл. Но продюсеры уверяют, что это никак не влияет на решение убрать из сериала Саманту.

"Мы не пытаемся сказать, что эти персонажи снова переживают свое 30-летие. Это история о женщинах в возрасте 50 лет, и они имеют дело с вещами, с которыми сталкиваются люди в возрасте 50 лет. Мы пытаемся рассказать правду о том, как быть 50-летней женщиной в Нью-Йорке. Так что все должно казаться органичным", – добавил Блойс.

Напомним, "Секс в большом городе" – американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали первый тизер к популярному сериалу "Секс в большом городе", который снова возвращается на экраны. Дата премьеры пока неизвестна.