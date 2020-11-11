Назван список самых популярных фильмов 2020 года

В 2020 году не все премьеры долгожданных фильмов вышли на экранах кинотеатров. Многие из них появились на стрим-сервисах и видеоплатформах. Поэтому кинокритики составили список самых популярных фильмов, которые вышли за этот год.

Первые места занимают фантазийный боевик "Довод" Кристофера Нолана и скандальная черная комедия "Борат-2" Саши Барона Коэна, пишет "Рамблер".

Премьера "Довода" состоялась в кинотеатрах мира, а вторая часть "Бората" на Amazon. Также в список вошли мюзикл "Гамильтон" и мультфильм "Финес и Ферб: Кэндис против вселенной".

Кроме того, "Бессмертная гвардия" с Шарлиз Терон на Netflix и экранная версия мультфильма "Мулан" успели порадовать зрителей в кинотеатрах. А всего за две недели после премьеры огромную популярность получил фильм "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй и Стенли Туччи. Завершает список фильмов "Суд над чикагской семеркой".

Как сообщал OBOZREVATEL, названа возможная замена Джонни Деппу в "Фантастических тварях".