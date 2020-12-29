Назван список худших фильмов года по версии Metacritic: топ-15

Кинокритики издания Metacritic составили рейтинг худших фильмов 2020 года. Это проекты, чьи оценки находятся в "красной зоне" – они получили не более сорока баллов по оценочной системе сайта.

Так, худшим фильмом года признали ленту "Королева реальности!", она получила всего 7 баллов из 100. По словам кинокритиков, этот проект – "пародия на общеамериканскую одержимость славой". Соответствующий список был опубликован на официальном сайте издания.

На второе место попала романтическая комедия "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы" режиссера Денниса Дугана. Кинокартина получила 11 баллов из 100.

Тройку худших замыкает мелодрама Роджера Камбла "После. Глава 2". Кинокартина получила 14 баллов из 100 по оценочной системе сайта.

"Королева реальности!" (Reality Queen!). "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы" (Love, Weddings & Other Disasters). "После. Глава 2" (After We Collided). "Последние дни американской преступности" (The Last Days of American Crime). "Бог грома" (Mortal). "Остров фантазий" (Blumhouse's Fantasy Island). "Няня. Королева проклятых" (The Babysitter: Killer Queen). "Телесные игры" (Buddy Games). "Выбивая долги" (The Tax Collector). "Великолепный мистер Данди" (The Very Excellent Mr. Dundee). "Дожить до утра" (Survive the Night). "Поворот не туда. Монстры" (Shortcut). "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" (Dolittle). "Птица в клетке. Заражение" (Songbird). "Вечность между нами" (Endless).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кинокритики издания BBC Culture опубликовали список лучших сериалов за 2020 год. Среди них оказались такие сериалы, как "Миссис Америка", "Неортодоксальная", "Половое воспитание" и многие другие.