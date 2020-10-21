Назван самый страшный фильм ужасов в истории

Британские ученые из компании Broadbandchoices провели исследование, по результатам которого назвали самый страшный фильм ужасов в истории. Так, им стала кинокартина "Синистер" режиссера Скотта Дерриксона, снятая в 2012 году.

Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на исследование. По словам инсайдеров, эксперты отобрали картины в жанре хоррор с самыми высокими оценками на разных площадках и показывали их участникам эксперимента, измеряя во время просмотра их сердцебиение. При просмотре фильма "Синистер" пульс у испытуемых поднимался до 86 ударов в минуту. Это на треть выше среднего показателя.

Кадр из фильма "Синистер" kinopoisk.ru

На втором месте оказалась картина режиссера Джеймса Вана "Астрал" 2010 года, на некоторых сценах пульс зрителей поднимался до 133 ударов в минуту. Замыкает тройку самых страшных ужастиков – "Заклятие", снятое в 2013 году тем же Джеймсом Ваном. Во время его просмотра сердца участников эксперимента бились со скоростью 85 ударов в минуту.

Кадр из фильма "Астрал" film.ru

Кадр из фильма "Заклятие" igromania.ru

В рейтинг также вошли вторая часть "Заклятия", "Реинкарнация", "Паранормальное явление", "Бабадук","Оно", "Спуск", "Визит".

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку из пяти лучших фильмов о сильных женщинах.