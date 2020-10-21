Назван самый страшный фильм ужасов в истории

Британские ученые из компании Broadbandchoices провели исследование, по результатам которого назвали самый страшный фильм ужасов в истории. Так, им стала кинокартина "Синистер" режиссера Скотта Дерриксона, снятая в 2012 году.

Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на исследование. По словам инсайдеров, эксперты отобрали картины в жанре хоррор с самыми высокими оценками на разных площадках и показывали их участникам эксперимента, измеряя во время просмотра их сердцебиение. При просмотре фильма "Синистер" пульс у испытуемых поднимался до 86 ударов в минуту. Это на треть выше среднего показателя.

На втором месте оказалась картина режиссера Джеймса Вана "Астрал" 2010 года, на некоторых сценах пульс зрителей поднимался до 133 ударов в минуту. Замыкает тройку самых страшных ужастиков – "Заклятие", снятое в 2013 году тем же Джеймсом Ваном. Во время его просмотра сердца участников эксперимента бились со скоростью 85 ударов в минуту.

В рейтинг также вошли вторая часть "Заклятия", "Реинкарнация", "Паранормальное явление", "Бабадук","Оно", "Спуск", "Визит".

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