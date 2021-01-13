Назван самый просматриваемый сериал 2020 года

Комедийный сериал "Офис" о трудовых буднях регионального отделения крупной компании стал самой просматриваемой лентой на популярных стриминговых сервисах в 2020 году.

Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на данные аналитической компании Nielsen. Отмечается, что за 12 месяцев зрители посмотрели более 57 миллиардов минут этого ситкома.

На втором месте оказался сериал "Анатомия страсти" с просмотром в 39,4 миллиарда минут, а на третьем –шоу "Мыслить как преступник" (35,4 миллиарда минут).

В первой десятке также оказались сериалы "Морская полиция", "Шиттс Крик", "Сверхъестественное", "Люцифер", "Бесстыжие", "Корона" и "Король тигров".

Уточняется, что исследование Nielsen включало в себя только такие платформы для просмотра контента, как Netflix, Amazon Prime Video, Hulu и Disney Plus. Кроме того, отмечается, что выбившиеся в первые строчки рейтинга старые сериалы имеют больше серий, чем новые шоу, что отчасти объясняет их лидирующие позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, британское издание The People's Movies обнародовало список топ-20 лучших фильмов ужасов 2020 года. Так, в него попала украинская лента "Посторонний" (Stranger).