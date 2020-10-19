Назван самый популярный сериал от Netflix: что о нем известно

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Кино
2,6 т.
Кадр из сериала 'Сестра Рэтчед'

Сериал "Сестра Рэтчед" (Ratched) по книге Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" стал самым популярным на стриминговий платформе Netflix среди оригинальных проектов, которые представили в 2020 году.

За 28 дней от премьеры американскую драму посмотрели 48 млн пользователей, сообщили представители компании в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Сериал "Сестра Рэтчед".

События сериала происходят в 1947 году. По сюжету, медсестра Рэтчед после событий Второй мировой войны устроилась работать в психбольницу, где проводили эксперименты над пациентами. Впоследствии медсестра превращается в жестокого человека и получает удовольствие от страданий пациентов.

Сериал "Сестра Рэтчед" стал самым популярным на Netflix.

Главную роль в драме сыграла актриса Сара Полсон, которая также снялась в сериалах "Американская история ужасов" и "Отчаянные домохозяйки".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Netflix состоялась премьера британского детектива "Энола Холмс" о 16-летнюю сестру Шерлока. По сюжету она разыскивает внезапно исчезнувшую мать, а старшие братья ей в этом никак не помогают и даже пытаются помешать.

сериалNetflix