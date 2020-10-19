Назван самый популярный сериал от Netflix: что о нем известно

Сериал "Сестра Рэтчед" (Ratched) по книге Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" стал самым популярным на стриминговий платформе Netflix среди оригинальных проектов, которые представили в 2020 году.

За 28 дней от премьеры американскую драму посмотрели 48 млн пользователей, сообщили представители компании в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

События сериала происходят в 1947 году. По сюжету, медсестра Рэтчед после событий Второй мировой войны устроилась работать в психбольницу, где проводили эксперименты над пациентами. Впоследствии медсестра превращается в жестокого человека и получает удовольствие от страданий пациентов.

Главную роль в драме сыграла актриса Сара Полсон, которая также снялась в сериалах "Американская история ужасов" и "Отчаянные домохозяйки".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Netflix состоялась премьера британского детектива "Энола Холмс" о 16-летнюю сестру Шерлока. По сюжету она разыскивает внезапно исчезнувшую мать, а старшие братья ей в этом никак не помогают и даже пытаются помешать.