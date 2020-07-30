Назван лучший сериал века

"Игра престолов" названа лучшим сериалом 21 века. Такие результаты показало зрительское голосование на британском развлекательном портале Digital Spy.

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, пользователям было предложено выбрать своих фаворитов из списка 150 телешоу. К участию были отобраны только сериалы, которые начали выходить после 2000 года.

"Игра престолов" стала лучшим сериалом 21 века (фото – 112.ua)

На второй строчке оказался сериал "Очень странные дела", а замкнул тройку "Доктор Кто".

Сериал "Очень странные дела" (фото – dailymail.co.uk)

В первую десятку лучших шоу также были включены такие проекты, как "Шерлок", "Во все тяжкие", "Лучший пекарь Британии", "Убивая Еву", "Гевин и Стейси", "По долгу службы" и "Чернобыль".

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