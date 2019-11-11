Назван лучший фильм года: видео вырезанных сцен

Американская премия People's Choice Awards лучшим фильмом года признала картину "Мстители: Финал", главную роль в котором сыграл Роберт Дауни-младший.

Также, как сообщает официальный сайт премии, лента одержала победу в категории "Лучший боевик", а Роберт Дауни-младший стал лучшим актером 2019 года.

Роберт Дауни-младший soyuz.ru

Видео 6 вырезанных сцен из "Мстители. Финал":

Званием главной звезды боевиков был отмечен Том Холланд, исполнивший роль Человека-паука. А вот актрисой года стала Зендая.

Том Холланд Love Radio

Зендая Harpers Bazar

Лучшей комедийной картиной назван фильм "Загадочное убийство" с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером. Также Дженнифер Энистон удостоена награды People's Choice Award-2019 в номинации People's Icon ("Народная икона").

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер кадр из фильма

Полный список победителей People's Choice Awards:

Лучший фильм: "Мстители: Завершение"

Лучшая актриса: Зендая ("Человек-паук: Далеко от дома")

Лучший актер: Роберт Дауни-младший ("Мстители: Финал")

Лучшая драма: "После"

Лучшая комедия: "Загадочное убийство"

Лучший боевик: "Мстители: Финал"

Лучший семейный фильм: "Аладдин"

Лучший сериал: "Очень странные дела"

Лучше реалити-шоу: Семейство Кардашян

Fashion-икона: Гвен Стефани

Лучший исполнитель: Шон Мендес

Лучшая исполнительница: Билли Айлиш

Лучшая группа: BLACKPINK

Лучший альбом года: Тейлор Свифт Lover

Песня года: Шон Мендес и Камила Кабелльо - Senorita

Видео года: BLACKPINK - Kill this love

кадр из фильма "Алладин" Vogue UA

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов последнего десятилетия. Победителей определяли по каждому году, начиная с 2010.

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