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11 ноября • обновлено в 12:59
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Назван лучший фильм года: видео вырезанных сцен

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Американская премия People's Choice Awards лучшим фильмом года признала картину "Мстители: Финал", главную роль в котором сыграл Роберт Дауни-младший.

Также, как сообщает официальный сайт премии, лента одержала победу в категории "Лучший боевик", а Роберт Дауни-младший стал лучшим актером 2019 года.

Роберт Дауни-младший

Роберт Дауни-младший

soyuz.ru

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Видео 6 вырезанных сцен из "Мстители. Финал":

Званием главной звезды боевиков был отмечен Том Холланд, исполнивший роль Человека-паука. А вот актрисой года стала Зендая.

Том Холланд

Том Холланд

Love Radio

Зендая

Зендая

Harpers Bazar

Лучшей комедийной картиной назван фильм "Загадочное убийство" с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером. Также Дженнифер Энистон удостоена награды People's Choice Award-2019 в номинации People's Icon ("Народная икона").

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер

кадр из фильма

Полный список победителей People's Choice Awards:

  • Лучший фильм: "Мстители: Завершение"

  • Лучшая актриса: Зендая ("Человек-паук: Далеко от дома")

  • Лучший актер: Роберт Дауни-младший ("Мстители: Финал")

  • Лучшая драма: "После"

  • Лучшая комедия: "Загадочное убийство"

  • Лучший боевик: "Мстители: Финал"

  • Лучший семейный фильм: "Аладдин"

  • Лучший сериал: "Очень странные дела"

  • Лучше реалити-шоу: Семейство Кардашян

  • Fashion-икона: Гвен Стефани

  • Лучший исполнитель: Шон Мендес

  • Лучшая исполнительница: Билли Айлиш

  • Лучшая группа: BLACKPINK

  • Лучший альбом года: Тейлор Свифт Lover

  • Песня года: Шон Мендес и Камила Кабелльо - Senorita

  • Видео года: BLACKPINK - Kill this love

кадр из фильма "Алладин"

кадр из фильма "Алладин"

Vogue UA

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов последнего десятилетия. Победителей определяли по каждому году, начиная с 2010.

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Персоны
Роберт Дауни-мл. Дженнифер Энистон Адам Сэндлер
Место
США
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