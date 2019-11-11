Назван лучший фильм года: видео вырезанных сцен

Американская премия People's Choice Awards лучшим фильмом года признала картину "Мстители: Финал", главную роль в котором сыграл Роберт Дауни-младший.
Также, как сообщает официальный сайт премии, лента одержала победу в категории "Лучший боевик", а Роберт Дауни-младший стал лучшим актером 2019 года.
Роберт Дауни-младший
soyuz.ru
Видео 6 вырезанных сцен из "Мстители. Финал":
Званием главной звезды боевиков был отмечен Том Холланд, исполнивший роль Человека-паука. А вот актрисой года стала Зендая.
Том Холланд
Love Radio
Зендая
Harpers Bazar
Лучшей комедийной картиной назван фильм "Загадочное убийство" с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером. Также Дженнифер Энистон удостоена награды People's Choice Award-2019 в номинации People's Icon ("Народная икона").
Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер
кадр из фильма
Полный список победителей People's Choice Awards:
Лучший фильм: "Мстители: Завершение"
Лучшая актриса: Зендая ("Человек-паук: Далеко от дома")
Лучший актер: Роберт Дауни-младший ("Мстители: Финал")
Лучшая драма: "После"
Лучшая комедия: "Загадочное убийство"
Лучший боевик: "Мстители: Финал"
Лучший семейный фильм: "Аладдин"
Лучший сериал: "Очень странные дела"
Лучше реалити-шоу: Семейство Кардашян
Fashion-икона: Гвен Стефани
Лучший исполнитель: Шон Мендес
Лучшая исполнительница: Билли Айлиш
Лучшая группа: BLACKPINK
Лучший альбом года: Тейлор Свифт Lover
Песня года: Шон Мендес и Камила Кабелльо - Senorita
Видео года: BLACKPINK - Kill this love
кадр из фильма "Алладин"
Vogue UA
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов последнего десятилетия. Победителей определяли по каждому году, начиная с 2010.
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