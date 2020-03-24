Назван фильм с самым большим количеством мата

Фильм Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо в главной роли назван картиной с наибольшим количеством ругательств.

Согласно подсчетам, персонажи ленты произносят бранные слова 715 раз, пишет "Рамблер".

Второе место досталось фильму "Неограненные драгоценности" братьев Сэфди. В нем насчитали 646 ругательств. Третьей в рейтинге оказалась картина "Казино", в которой сыграл Роберт Де Ниро. В этой ленте Мартина Скорсезе бранные слова звучат 606 раз.

Кроме того, в десятку фильмов с наибольшим количеством ругательств вошли картины "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар", "Ярость", "Голос улиц", "Кровавое лето Сэма", "Не глотать", "Бешеные псы" и "Бивис и Батт-Хед уделывают Америку".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эксперты The Hollywood Reporter подсчитали, что из-за вспышки нового китайского коронавируса COVID-19 Голливуд может потерять порядка $20 млрд.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!