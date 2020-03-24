Главная Новости
24 марта • обновлено в 14:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

Назван фильм с самым большим количеством мата

2.9т
Читать материал на украинском

Фильм Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо в главной роли назван картиной с наибольшим количеством ругательств.

Согласно подсчетам, персонажи ленты произносят бранные слова 715 раз, пишет "Рамблер".

Назван фильм с самым большим количеством мата

Второе место досталось фильму "Неограненные драгоценности" братьев Сэфди. В нем насчитали 646 ругательств. Третьей в рейтинге оказалась картина "Казино", в которой сыграл Роберт Де Ниро. В этой ленте Мартина Скорсезе бранные слова звучат 606 раз.

Назван фильм с самым большим количеством мата

Кроме того, в десятку фильмов с наибольшим количеством ругательств вошли картины "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар", "Ярость", "Голос улиц", "Кровавое лето Сэма", "Не глотать", "Бешеные псы" и "Бивис и Батт-Хед уделывают Америку".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эксперты The Hollywood Reporter подсчитали, что из-за вспышки нового китайского коронавируса COVID-19 Голливуд может потерять порядка $20 млрд.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кино

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги