Нашумевшие фильмы от Netflix, которые выйдут в 2021 году: топ-10

София Ковнир Кино 20:20, 31.12.2020 Обновлено: 21:15, 31.12.2020

В 2021 году любителей киноновинок ожидает множество интересных премьер. Так, популярная платформа Netflix планирует выпустить несколько фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

В перечне есть как мини-сериалы, так и картины по известным произведениям. Кроме того, в новом году запланированы выходы продолжений некоторых нашумевших картин. Подробней о них пишет Elle.

"Love"

  • В сериале речь пойдет об успешной женщине, которая работает на радио. Она будет пытаться разобраться со своим браком. Премьера запланирована на 23 января 2021 года.

"Love"
Elle

"Анатомия скандала"

  • Мини-сериал будет состоять из шести серий. Он снят по мотивам одноименной книги британской писательницы Сары Воен. По сюжету, политика, любящего отца и мужа Джеймса Уайтхауса обвиняют в изнасиловании. Жена Софи уверена, что ее муж не виноват. Прокурор, которая получила это дело, готова посадить Джеймса за решетку.

"Анатомия скандала"
Elle

"Люпен"

  • Вымышленный персонаж Арсен Люпен – преступник, который хорошо умеет маскироваться. Его цель – отомстить за своего отца, которого 25 лет назад обвинили в преступлении. Премьера запланирована на 8 января 2021 года.

"Мать моей дочери"

  • Две женщины узнают, что их детей поменяли местами после рождения. Пытаясь приспособиться к новой реальности, они решают создать одну общую семью. Премьера запланирована на 20 января 2021 года.

"Мать моей дочери"
Elle

"Судьба: Сага клуба Винкс"

  • Это драматический сериал для взрослой аудитории, созданный на основе мультсериала "Клуб Винкс". Он рассказывает историю пяти феях, которые посещают волшебную школу Алфей. Там они учатся справляться со своей силой, а также погружаются в романтические приключения и опасные драки с монстрами.

"Firefly Lane"

  • Сериал снят по мотивам романа Кристин Ханны "Firefly Lane". Он рассказывает о двух лучших подругах, которые выросли вместе и в течение 30 лет переживают взлеты и падения. Премьера запланирована на февраль 2021 года.

"Ведьмак 2"

  • Съемки новых серий уже начались в Лондоне. Их трижды останавливали из-за пандемии, и все же создатели обещают, что зрители увидят второй сезон в 2021 году. Всего планируется семь сезонов проекта.

"Ведьмак"
Elle

"Сестра Рэтчед 2"

  • По словам режиссера, биография медсестры будет экранизирована до момента ее появления в "Пролетая над гнездом кукушки". Точной даты выхода второго сезона не называют из-за пандемии коронавируса.

"Сестра Рэтчед"
Elle

"Очень странные дела 4"

  • Создатели уже заявили, что новый сезон будет отличаться от предыдущих. События больше не будут разворачиваться в Хокинсе. Новый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

"Очень странные дела"
Elle

"Сексуальное воспитание 3"

  • В новом сезоне присоединятся Джейсон Айзекс и Джемайма Керк . Последняя сыграет новую директора школы, которая будет стремиться вернуть учебному заведению популярность.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы топ-10 фильмов 2020 года, которые стоит посмотреть каждому.

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