Нашумевшие фильмы от Netflix, которые выйдут в 2021 году: топ-10

В 2021 году любителей киноновинок ожидает множество интересных премьер. Так, популярная платформа Netflix планирует выпустить несколько фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

В перечне есть как мини-сериалы, так и картины по известным произведениям. Кроме того, в новом году запланированы выходы продолжений некоторых нашумевших картин. Подробней о них пишет Elle.

В сериале речь пойдет об успешной женщине, которая работает на радио. Она будет пытаться разобраться со своим браком. Премьера запланирована на 23 января 2021 года.

Мини-сериал будет состоять из шести серий. Он снят по мотивам одноименной книги британской писательницы Сары Воен. По сюжету, политика, любящего отца и мужа Джеймса Уайтхауса обвиняют в изнасиловании. Жена Софи уверена, что ее муж не виноват. Прокурор, которая получила это дело, готова посадить Джеймса за решетку.

Вымышленный персонаж Арсен Люпен – преступник, который хорошо умеет маскироваться. Его цель – отомстить за своего отца, которого 25 лет назад обвинили в преступлении. Премьера запланирована на 8 января 2021 года.

Две женщины узнают, что их детей поменяли местами после рождения. Пытаясь приспособиться к новой реальности, они решают создать одну общую семью. Премьера запланирована на 20 января 2021 года.

Это драматический сериал для взрослой аудитории, созданный на основе мультсериала "Клуб Винкс". Он рассказывает историю пяти феях, которые посещают волшебную школу Алфей. Там они учатся справляться со своей силой, а также погружаются в романтические приключения и опасные драки с монстрами.

Сериал снят по мотивам романа Кристин Ханны "Firefly Lane". Он рассказывает о двух лучших подругах, которые выросли вместе и в течение 30 лет переживают взлеты и падения. Премьера запланирована на февраль 2021 года.

Съемки новых серий уже начались в Лондоне. Их трижды останавливали из-за пандемии, и все же создатели обещают, что зрители увидят второй сезон в 2021 году. Всего планируется семь сезонов проекта.

По словам режиссера, биография медсестры будет экранизирована до момента ее появления в "Пролетая над гнездом кукушки". Точной даты выхода второго сезона не называют из-за пандемии коронавируса.

Создатели уже заявили, что новый сезон будет отличаться от предыдущих. События больше не будут разворачиваться в Хокинсе. Новый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

В новом сезоне присоединятся Джейсон Айзекс и Джемайма Керк . Последняя сыграет новую директора школы, которая будет стремиться вернуть учебному заведению популярность.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы топ-10 фильмов 2020 года, которые стоит посмотреть каждому.