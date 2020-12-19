Нашумевшие фильмы, которые выйдут в 2021-2022 годах: в сети появился тизер

Популярный сервис HBO Max презентовал кинолюбителям фильмы и сериалы, которые выйдут в 2021-2022 годах. Так, среди них есть множество картин, премьеры которых все с нетерпением ждут.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале HBO Max. В нем показали отрывки из таких лент как "Сплетницы", "Эйфория", реюнион "Друзей" и других (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, в 2021-2022 годах также состоится премьера картин "Чудо-женщина: 1984", "Лига справедливости", а также сериалов о Тайгере Вудсе и Ники Минаж.

"Лига справедливости" Filmpro.ru

Отметим, что также в 2020 году запланирован показ приквела популярного сериала "Игра престолов".

Напомним, HBO Max – это американский интернет-сервис в формате "видео по запросу" от WarnerMedia Entertainment, подразделения WarnerMedia. Запуск сервиса состоялся 27 мая 2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, на платформе HBO Max и экранах кинотеатров выйдет фильм "Смертельная битва", снятый о популярной игре Mortal Kombat. Премьера ленты запланирована на 16 апреля 2021 года.