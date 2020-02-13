"Тезка попал ко мне на стол": Тодуров рассказал о фатальном продолжении "подкола" Супрун в "Наших котиках"

Директор Института сердца Борис Тодуров рассказал, что к нему на операционный стол попал актер, сыгравший сепаратиста, его полного тезку, в нашумевшем фильме о Донбассе "Наши котики".

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1" 13 февраля. Операция на сердце, как заявил врач, прошла успешно.

"Недавно Ульяна Супрун как продюсер выпустила киноленту о начале войны на Донбассе. И там главный сепаратист – ваш полный тезка, Борис Николаевич Тодуров. Я понимаю, что это неприятно, это пули, которые летят и трассируют постоянно со стороны в сторону", – сказала ведущая Наталья Мосейчук, общаясь с хирургом.

Тодуров прооперировал актера из "Наших котиков" Коллаж

"История с "Нашими котиками" имела очень интересное продолжение. В день выхода этого фильма на широкие экраны ко мне на стол попал тот главный герой, артист, который сыграл моего тезку. Это была роль главного сепаратиста в фильме...

Это была мерзость, конечно, потому что называть главного сепаратиста моим именем – это мерзость. Тем не менее, я его прооперировал, сегодня утром я его уже выписал из клиники в хорошем состоянии. У него была серьезная операция на сердце. Такие превратности судьбы бывают", – ответил Тодуров.

"Голливудский сюжет, я бы сказала так", – отметила Мосейчук.

Трансляция эфира "Право на владу":

Как писал OBOZREVATEL, на российском пропагандистском телевидении возник ажиотаж из-за трейлера первой украинской комедии о войне на Донбассе. Фрагмент ленты под названием "Котик с горящими глазами" показали в эфире пропагандистской программы "60 минут".

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