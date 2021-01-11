"Нарушая правила": о чем сериал и где смотреть все серии онлайн

В воскресенье, 10 января, на телеканале "Украина" состоялся показ мини-сериала "Нарушая правила". Главную роль сыграла популярная актриса Елена Шилова.

Режиссер картины – Роман Барабаш. Подробней о киноленте – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

О чем сериал "Нарушая правила"

Марина и Роман Казанцевы приезжают в столицу в поисках лучшей жизни. И пока Роман валяется на диване в ожидании подходящего места, Марина крутится, как может: работает официанткой, выгуливает чужих собак.

Наконец Роману предлагают должность ведущего инженера сметного отдела в крупной архитектурной компании Антона Варягина. С правом подписи.

Роман не догадывается, что нанял его Барановский, правая рука Варягина, который преследует только одну цель – сделать Казанцева "козлом отпущения" в своих финансовых махинациях.

Когда Роман попадает в тюрьму, Марина понимает, что вытянуть оттуда можно только нарушив все правила. Она устраивается в компанию Варягина под именем Жанны. Марина намерена вывести Барановского на чистую воду и доказать, что он подставил Романа.

При выполнении этого опасного плана, она знакомится с самим Антоном Варягиным. И понимает, что он совершенно не в курсе манипуляций Барановского. Кроме того, главные герои влюбляются друг в друга.

Главные герои сериала "Нарушая правила" Скриншот

Неожиданно Марина получает "удар в спину" – Роман, "по совету" Барановского, свидетельствует, что якобы женщина была организатором его финансовых афер. Антон Варягин потрясен обманом любимой женщины. Теперь Марине необходимо не только оправдаться в глазах Антона, но и защитить его. И она готова бороться до конца, даже нарушая правила.

"Нарушая правила": где смотреть все серии онлайн

Сериал "Нарушая правила" транслировался на телеканале "Украина". После телевизионного показа все серии можно посмотреть на официальном сайте канала или же на YouTube.

"Нарушая правила" 1 серия: смотреть онлайн

"Нарушая правила" 2 серия: смотреть онлайн

"Нарушая правила" 3 серия: смотреть онлайн

"Нарушая правила" 4 серия: смотреть онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на телеканале "Украина" демонстрировался нашумевший украинский сериал "Сильная женщина". Режиссер картины – Евгений Сологанов.