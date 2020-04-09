"Накрылись и давай "наяривать": звезда "Спіймати Кайдаша" раскрыла секрет съемки сцен секса

Звезда популярного в Украине сериала "Спіймати Кайдаша" Антонина Хижняк раскрыла секрет съемки интимных сцен в многосерийной картине телеканала СТБ.

Так, 29-летняя актриса в интервью коллеге Елене Светлицкой рассказала о хитростях на съемочной площадке, а также о том, как ей удалось "увеличить" грудь в кадрах сериала. Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

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Антонина Хижняк и Тарас Цимбалюк в сериале "Спіймати Кайдаша" Погляд

Так, по словам Хижняк съемки сексуальных сцен вызывали смех у актеров и персонала на площадке. При этом они с партнером по сериалу Тарасом Цимбалюком (исполнитель роли Карпа Кайдаша – Ред.) даже не раздевались.

"Сниматься в интимных сценах – это такая "ржака". На площадке куча людей, кто-то что-то скажет – и ты уже хохочешь. А еще я помню, как снимали нашу первую брачную ночь – мы вообще даже не переодевались. Были в свитерах и брюках, я просто приспустила свитер на плечи и мы накрылись одеялом. Ну и давай там под одеялом "наяривать". Это было очень смешно", – поделилась Антонина.

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При этом, судя по отзывам многих зрителей, сцены секса выглядели очень реалистично.

"За это я люблю магию кино – ты на площадке знаешь, как все снимается, но для зрителя создаешь иллюзию, что все по-настоящему. И люди верят", – добавила актриса.

29-летняя артистка также уточнила, что для сериала ее грудь удалось снять так, что она выглядела значительно больше, чем в жизни. Помогло этому удачное стечение обстоятельств – девушка в то время кормила ребенка грудью.

"Когда мы снимали "Спіймати Кайдаша", я еще кормила грудью ребенка. Ну, правда только ночью. И благодаря тому, что я кормила, во всех эротических и обнаженных сценах у меня была красивая грудь. Позже я прекратила это делать, так как очень уставала в течение съемочного дня. За неделю я набрала вес – где-то килограмм 5. И даже в сериале в некоторых сцене это заметно", – подчеркнула Антонина.

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