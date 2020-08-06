Начались съемки комедии "Скажене весілля 3": о чем будет продолжение

5 августа стартовали съемки продолжения украинской комедии "Скажене весілля 3". Главные роли молодоженов в ленте исполнят молодые актеры Екатерина Файн и Вячеслав Хостикоев.

Как пишет FILM.UA Group, основными героями станут младший сын Василия Середюка 18-летний Захар и его возлюбленная Рада, дочь цыганского барона (фото смотрите ниже).

"Обещаем много цыганского колорита и драйва – снова будут погони, а еще кони, люди, цыганская бричка и даже цыганский лагерь прямо во дворе Василия. Представьте все разнообразие украино-цыганской свадьбы, это невероятно ярко и весело, настоящий шквал эмоций и цветов" – рассказал продюсер ленты Юрий Горбунов.

Главные герои комедии "Скажене весілля 3" Назар и Рада Фото: FILM.UA Group

Появятся в продолжении комедии и уже знакомые звезды проекта – Юрий Горбунов, Потап, Алексей Завгородний (Позитив), Алексей Супрун (Петро Бампер), MONATIK и Олег Винник. Хорошо знакомых персонажей франшизы снова сыграют Назар Заднепровский, Леся Самаева, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Александр Кобзарь, Вера Кобзарь, Инна Приходько и Арам Арзуманян.

Съемки "Скаженого весілля" Фото: FILM.UA Group

Съемки фильма будут проходить в Киеве и Киевской области в течение августа и сентября. Релиз ленты запланирован на 2021 год. Также в фильме сыграет популярный исполнитель ромского происхождения Петр Черный, который еще и стал консультантом проекта, чтобы сохранить аутентичность всех цыганских традиций и обрядов.

Главные герои комедии "Скажене весілля 3" Назар и Рада Фото: FILM.UA Group

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский фильм ужасов "Сторонній" (Stranger) получил награду на престижном международном кинофестивале Fantaspoa в Бразилии. Это уже десятая награда, полученная картиной.