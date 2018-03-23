На съемках фильма с Брюсом Уиллисом случилась смертельная трагедия

В Нью-Йорке пожарный Майкл Дэвидсон скончался в больнице из-за травм, полученных во время съемок фильма Эдварда Нортона "Сиротский Бруклин" с Брюсом Уиллисом в главной роли.

В результате пожара на съемках пострадали пять человек, среди них еще два пожарных в тяжелом состоянии, пишет Reuters.

Возгорание произошло в баре St. Nick's Jazz Pub. Десятки членов съемочной группы работали в здании, когда заметили дым на съемочной площадке и позвонили в пожарную службу, говорится в заявлении.

Дэвидсону было 37 лет. Он работал в пожарной части Нью-Йорка 15 лет. Его коллеги рассказали, что во время тушения возгорания внутри бара он отделился от группы, позже его нашли без сознания на полу.

Помимо Уиллиса, в "Сиротском Бруклине" снимаются Уиллем Дефо и Алек Болдуин. Нортон также исполнил одну из ролей в фильме.

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