На Obozrevatel TV стартует сериал "Бюро легенд": о чем картина

16 февраля на телеканале Obozrevatel TV состоится премьера шпионского сериала "Бюро легенд".

В 2016 году лента принесла самый высокий доход за рубежом, свергнув Les RevENTS, а в 2019 году New York Times назвал ее "самым умным и заслуживающим доверия шпионским сериалом в мире".

Второй сезон шпионской истории получил еще больше положительных отзывов. Телерама описывает картину как "увлекательную, интерпретированную и выполненную миссию".

Сюжет основан на реальных событиях. Он рассказывает о повседневной жизни и миссиях агентов Генерального директората внешней безопасности Франции.

"Бюро легенд" подготавливает и отвечает за работу агентов под прикрытием, которые отправляются на долгосрочные миссии в Северную Африку и на Ближний Восток.

На протяжении многих лет они живут под видуманными именами, чтобы иметь возможность выявлять и вербовать хорошие разведывательные источники.

Этот сериал понравится любителям американского Homeland. А тем, кто не входит в число его поклонников, картину нужно посмотреть хотя бы по той причине, что в ней играет Матье Кассовиц. Последний раз актер снимался в сериалах более 10 лет тому назад. Также в шпионской истории задействованы Жан-Пьер Дарруссен, Сара Жиродо, Флоранс Луаре, Жиль Коэн, Жуль Саго, Александр Брассе, Леа Дрюкер и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Бразилии сняли сериал и показали украинцев как "нечистую силу". В киноленте "Бездушные" украинцы предстали с мистической стороны. Дата релиза фильма состоялась в октябре 2020 года, поэтому картина доступна в сети.