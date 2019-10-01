Сериал ''Деревня ангелов'': смотрите мистический детектив на ObozTV

Мистический детективный сериал "Деревня ангелов" выйдет в эфире телеканала ObozTV. Он будет транслироваться с 4 октября по будням, в 22:00.

Шведский телесериал повествует о том, какие страшные и безумные секреты могут скрывать благожелательные, на первый взгляд, жители провинциальной глубинки.

Вера недавно пережила развод. Она намеревается поменять собственную жизнь и для этого переезжает в новое для себя место вдали от цивилизации – поселок Энгельбю (Деревня ангелов). Здесь ей предстоит обустроиться, отыскать новую работу и растить самой двоих детей.

Однако неприятности поджидают героиню уже вначале пути – она на своем авто сбивает ребенка. Цепь дальнейших событий превращает жизнь Веры в непрерывный кошмар. Что же ожидает впереди семью, которая оказалась в этом неспокойном месте?

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!