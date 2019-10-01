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1 октября • обновлено в 16:26
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Сериал ''Деревня ангелов'': смотрите мистический детектив на ObozTV

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Мистический детективный сериал "Деревня ангелов" выйдет в эфире телеканала ObozTV. Он будет транслироваться с 4 октября по будням, в 22:00.

Шведский телесериал повествует о том, какие страшные и безумные секреты могут скрывать благожелательные, на первый взгляд, жители провинциальной глубинки.

Вера недавно пережила развод. Она намеревается поменять собственную жизнь и для этого переезжает в новое для себя место вдали от цивилизации – поселок Энгельбю (Деревня ангелов). Здесь ей предстоит обустроиться, отыскать новую работу и растить самой двоих детей.

Однако неприятности поджидают героиню уже вначале пути – она на своем авто сбивает ребенка. Цепь дальнейших событий превращает жизнь Веры в непрерывный кошмар. Что же ожидает впереди семью, которая оказалась в этом неспокойном месте?

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Деревня ангелов Фильмы на ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Раньше был хороший сериал про Украину. Назывался "Деревня дураков" Оказался пророческим.
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