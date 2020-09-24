На Netflix вышел фильм "Энола Холмс": интересные факты о детективе

На стриминговий платформе Netflix состоялась премьера британского детектива "Энола Холмс" о 16-летней сестре Шерлока.

Главную героиню сыграла звезда "Очень странные дела" Милли Бобби Браун. По сюжету она разыскивает внезапно исчезнувшую мать, а старшие братья ей в этом никак не помогают и даже пытаются помешать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Милли Бобби Браун на своей странице в Instagram призналась, что история ее героини еще не закончена. По ее мнению, Энола будет постоянно развиваться и еще появится на экране. Актриса отметила, что ей и режиссеру Гарри Бредбиру понравилось работать вместе, и поэтому "это должно произойти".

Милли Бобби Браун в роли Энолы Холмс. Газета.Ру

"Мы добавили в эту историю оптимизм и юмор, но на самом деле она о равенстве полов. Да, есть еще кое-что, что нужно рассказать. Она еще не выросла, нет никаких выводов", – сказала артистка.

Все события фильма происходят во времена викторианской Англии, поэтому авторы ленты создали костюмы для главных героев, которые соответствовали тому времени. Главная героиня рассказала, что наряд выглядел очень эффектно, но драться в платьях с корсетами было неудобно.

Милли Бобби Браун рассказала о съемках фильма. Instagram Милли Бобби Браун

Отметим, что фильм основан на одноименной серии книг Нэнси Спрингер. Продюсеры решили сначала снять фильм, ведь история о старшем брате Энолы Шерлоке занимает уверенные позиции в сериальной сфере.

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