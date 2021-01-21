На Netflix покажут сериал "Искусство шпионажа" об отравлении Бандеры и Ющенко: в чем феномен ленты

София Ковнир Кино 19:06, 21.01.2021 Обновлено: 19:07, 21.01.2021

В среду, 20 января, на стриминговой платформе Netflix стартовал показ нового сериала "Искусство шпионажа" (Spycraft). В нем расскажут об истории убийств Льва Ребета, Степана Бандеры и отравлении экс-президента Украины Виктора Ющенко.

Так, в ленте зрители узнают о методах работы спецслужб. Всего покажут восемь серий. Подробней о картине – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте до конца страницы).

Что известно о сериале "Искусство шпионажа"

В киноленте расскажут, как офицер КГБ Богдан Сташинский отравил Ребета и Бандеру газообразным цианитом.

Вторая серия под названием "Deadly Poisons" посвящена операциям российских и советских спецслужб, которые отравили многих других популярных личностей по всему миру.

Кадр из сериала "Искусство шпионажа"
Скриншот

Кроме того, в сериале покажут, как экс-президента Украины Виктора Ющенко пригласили на ужин спецслужбы и отравили супом, в котором был диоксин.

Новый сериал "Искусство шпионажа"
Скриншот

Трейлер сериала "Искусство шпионажа" (Spycraft)

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера нашумевшего сериала "Люпен". В главной роли снялся знаменитый актер Омар Си.

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