"На, Миша, постреляй!": как Пореченков опозорился за границей после стрельбы на Донбассе

Скандальный российский актер Михаил Пореченков 2 марта отмечает свой день рождения. Ему исполняется 51 год.

Как известно, в Украине Пореченков объявлен в розыск СБУ по подозрению в совершении террористического акта или угрозы его совершения: осенью 2014 года актер вместе с боевиками ДНР стрелял из пулемета по позициям украинских военных в Донецком аэропорту. После этого на Пореченкова обрушился шквал критики и возмущения, причем не только в Украине, но и за ее пределами. Подробнее об этом расскажет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Михаил Пореченков Pinterest

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Так, еще в марта 2014 Михаил Пореченков вместе с другими российскими деятелями культуры поддержал аннексию Крыма, подписав письмо в поддержку действий Владимира Путина в Украине.

Он не раз высказывался в поддержку оккупантов ДНР и ЛНР. Так, Пореченков считает, что украинцы вместе с США позорно относятся к русским.

Михаил Пореченков E-News.su

А 30 октября 2014 года в сети появилось видео под названием "Пореченков в Донецком аэропорту", на котором актер в защитном шлеме с надписью PRESS стреляет из крупнокалиберного пулемета по позициям украинских военных.

За стрельбу по позициям ВСУ оккупанты наградили Пореченкова званием "народный артист ДНР".

СБУ объявила его в розыск, а Министерство культуры Украины внесло в свой "черный список".

При этом известно, что находясь в гостях у оккупантов, актер признался на камеру, что уже стрелял так и в 2008 году в Цхинвали во время российско-грузинского конфликта по позициям грузинских военных. В этом же интервью Пореченков заявил, что видео было постановочным, а патроны – холостыми.

Однако утверждение о постановочности и холостых патронах позже опровергли эксперты. А в 2016 году сообщалось, что бойцы ВСУ отбили у боевиков "пулемет Пореченкова".

Михаил Пореченков кадр youtube.com

После разгоревшегося скандала личный состав батальона "Луганск-1" объявил в собственный розыск Пореченкова.

В свою очередь Госагентство Украины по вопросам кино отменило или отказало в государственной регистрации 69 фильмов с участием Пореченкова.

Михаил Пореченков Кино-Театр.РУ

А в ноябре 2014 года в Московском художественном театре после спектакля "Трамвай "Желание"", в которой принимал участие Михаил Пореченков, российская активистка Екатерина Мальдон со словами "На, Миша, постреляй! Любишь в украинцев стрелять? Пристрели меня!" бросила актеру "наградной пистолет". Вместе с пистолетом она бросила Пореченкову медаль "За Лугандон".

Кроме того, в ноябре 2014-го власти Латвии объявила актера Михаила Пореченкова персоной нон грата, о чем сообщил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевичс.

Позор Пореченкова достиг и Беларуси. В начале марта 2015 году на киностудии "Беларусьфильм" отказались работать с актером. Костюмеры, гримеры и другие работники положили заявление на стол директора "Беларусьфильма" об отказе работы с Пореченковым, который находится в международном розыске.

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