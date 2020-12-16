На экраны выйдет фильм о легендарной игре Mortal Kombat: стала известна дата премьеры

На платформе HBO Max и экранах кинотеатров выйдет фильм "Смертельная битва", снятый о популярной игре Mortal Kombat. Премьера ленты запланирована на 16 апреля 2021 года.

Производство картины осуществляет студия Warner Bros. По словам продюсера Тодда Гарнера, трейлер будет представлен только в следующем году. Об этом стало известно на официальной странице фильма в Twitter.

Так, изначально картина должна была выйти 15 января 2021 года, но из-за пандемии COVID-19 премьера была перенесена.

Фильм "Смертельная битва" Twitter "Mortal Kombat Movie"

Съемки стартовали еще 15 сентября 2019 года в Южной Австралии и официально были завершены 13 декабря. Сюжет киноленты пока неизвестен.

Стоит отметить, что в фильме "Смертельная битва" снялись такие известные актеры как Таданобу Асано, Луди Лин, Джессика Макнэми, Мекхад Брукс и многие другие.

Напомним, Mortal Kombat – это серия видеоигр в жанре файтинг. Игры изначально разрабатывались Midway Games для аркадных автоматов, а впоследствии были перенесены на другие платформы.

Персонажи Mortal Kombat Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году студия Warner Bros. планирует выпустить в кинотеатрах и на сервисе HBO Max 17 фильмов.