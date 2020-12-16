На экраны выйдет фильм о легендарной игре Mortal Kombat: стала известна дата премьеры

На платформе HBO Max и экранах кинотеатров выйдет фильм "Смертельная битва", снятый по мотивам популярной игры Mortal Kombat. Премьера ленты запланирована на 16 апреля 2021 года.

Производство картины осуществляет студия Warner Bros. По словам продюсера Тодда Гарнера, трейлер будет представлен только в следующем году. Об этом стало известно на официальной странице фильма в Twitter.

Так, изначально картина должна была выйти 15 января 2021 года, но из-за пандемии COVID-19 премьера была перенесена.

Съемки стартовали еще 15 сентября 2019 года в Южной Австралии и официально были завершены 13 декабря. Сюжет киноленты пока неизвестен.

Стоит отметить, что в фильме "Смертельная битва" снялись такие известные актеры как Таданобу Асано, Луди Лин, Джессика Макнэми, Мекхад Брукс и многие другие.

Напомним, Mortal Kombat – это серия видеоигр в жанре файтинг. Игры изначально разрабатывались Midway Games для аркадных автоматов, а впоследствии были перенесены на другие платформы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году студия Warner Bros. планирует выпустить в кинотеатрах и на сервисе HBO Max 17 фильмов.