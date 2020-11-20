На экраны возвращается "Крестный отец 3": в сети появился трейлер фильма

В сети опубликовали трейлер к долгожданному обновленному фильму "Крестный отец 3", который выйдет в прокат уже 4 декабря этого года.

Это заключительная часть знаменитой гангстерской саги, в которой продолжается рассказ о судьбе "семьи" дона Корлеоне. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале (его можно посмотреть в конце новости).

Сюжет фильма

Прошло 20 лет после событий, описанных в предыдущей картине. Майкл Корлеоне пытается перейти в легальный бизнес. В 1979 году он переезжает в Нью-Йорк, оставив детей на воспитание Кей Адамс. Занимаясь благотворительностью, он заслужил награду от Папы римского. На вручение этой награды он приглашает своих детей и жену, которую давно не видел.

Его единственный сын Тони Корлеоне не желает учиться на юриста и хочет стать артистом. Свое решение он принял под влиянием матери, рассказавшей об убийстве Фредо Корлеоне по приказу Майкла…

"Крестный отец 3" выйдет в прокат 4 декабря 2020 года 24 канал

Интересные моменты создания фильма "Крестный отец 3"

Режиссер картины Фрэнсис Форд Коппола лично работал над созданием монтажа и изменил начало и конец фильма.

Кроме того, также изменены некоторые кадры и реплики. Специалисты проделали покадровую реставрацию фильма, благодаря чему удалось улучшить качество звука и изображения.

Одну из главных ролей сыграл популярный актер Аль Пачино. Также известно, что дочь самого режиссера София Коппола сыграла дочь Майкла Корлеоне. Отметим, что в фильме "Крестный отец" в 1972 году она играла его племянницу.

Эта роль должна была достаться Вайноне Райдер, но та отказалась ради съемок в фильме "Эдвард Руки-ножницы".

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