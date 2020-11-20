На экраны возвращается "Крестный отец 3": в сети появился трейлер фильма
В сети опубликовали трейлер к долгожданному обновленному фильму "Крестный отец 3", который выйдет в прокат уже 4 декабря этого года.
Это заключительная часть знаменитой гангстерской саги, в которой продолжается рассказ о судьбе "семьи" дона Корлеоне. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале (его можно посмотреть в конце новости).
Сюжет фильма
Прошло 20 лет после событий, описанных в предыдущей картине. Майкл Корлеоне пытается перейти в легальный бизнес. В 1979 году он переезжает в Нью-Йорк, оставив детей на воспитание Кей Адамс. Занимаясь благотворительностью, он заслужил награду от Папы римского. На вручение этой награды он приглашает своих детей и жену, которую давно не видел.
Его единственный сын Тони Корлеоне не желает учиться на юриста и хочет стать артистом. Свое решение он принял под влиянием матери, рассказавшей об убийстве Фредо Корлеоне по приказу Майкла…
Интересные моменты создания фильма "Крестный отец 3"
Режиссер картины Фрэнсис Форд Коппола лично работал над созданием монтажа и изменил начало и конец фильма.
Кроме того, также изменены некоторые кадры и реплики. Специалисты проделали покадровую реставрацию фильма, благодаря чему удалось улучшить качество звука и изображения.
Одну из главных ролей сыграл популярный актер Аль Пачино. Также известно, что дочь самого режиссера София Коппола сыграла дочь Майкла Корлеоне. Отметим, что в фильме "Крестный отец" в 1972 году она играла его племянницу.
Эта роль должна была достаться Вайноне Райдер, но та отказалась ради съемок в фильме "Эдвард Руки-ножницы".
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