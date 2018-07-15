"Мы все это заслужили!" Известный актер резко раскритиковал кино Украины

Украинское кино очень страдает от недофинансирования, однако низкокачественные фильмы лишь отражают интересы наших людей, и "мы все это заслужили".

Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL заявил известный украинский актер Станислав Боклан, уточнив, что не может давать оценку как кинокритик.

"Единственное, что могу сказать - у нас есть очень талантливые люди, и при нормальной финансовой поддержке они могли бы создавать, не выкручиваться, а снимать достойное кино", - рассказал он.

Станислав Боклан СТБ

Актер также прокомментировал новые фильмы украинского производства, недавно вышедшие на экраны.

"Смотрите, книга, картина, кино… ничего из этого нельзя сделать, если людям это не интересно. Я видел "Свингеры". Посмотрел, и пришел к выводу, что можно закрывать театральные институты. Они не нужны. Любой человек может сниматься в кино. Зачем эти ВУЗы, университеты, если можно просто снимать "DZIDZIO Контрабас"? Но на этот продукт идут люди и смотрят. Человек не пойдет на то, что ему не интересно, значит, таковы интересы наших людей", - отметил актер.

На вопрос журналиста о том, почему так происходит, Боклан ответил: "Потому что мы все это заслужили".

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