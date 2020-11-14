Мы "ковида" не боимся: Киану Ривз забил на карантин и устроил шумную вечеринку в Германии!

Диванный критик Кино 08:32, 14.11.2020

Главный Нео Вселенной Киану Ривз снимается в уже четвертой части фантастической истории. Причем съемки проходят настолько хорошо, что такой успех грех было не отпраздновать!

Киану организовал вечеринку на 200 человек прямо в павильоне киностудии "Бабельсберг". Но по всей видимости американец забыл о том, что во всей Германии действует карантин с масками, дистанцией в 2 метра и другими ограничениями. Впрочем, это не заботило ни самого Нео, ни приглашенных гостей, которые вовсю веселились и танцевали.

Как отреагировало руководство Warner Bros и немецкое правительство, пока непонятно. Но на хорошее "атата" для всей съемочной команды можно спокойно рассчитывать.

А пока все разбираются, правильно ли психанул Киану Ривз, предлагаем посмотреть приключенческий фильм-фэнтези Данкана Джонса "Варкрафт". Это экранизация одноименной видеоигры, которая по сюжету и масштабности не уступает "Матрице".

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