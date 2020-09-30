Мультсериалы Netflix запретили показывать детям в РФ из-за ЛГБТ-контента

Сервис Netflix перенес несколько мультсериалов в России из детского раздела во взрослый из-за закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает "Интерфакс". По словам инсайдеров, для детских шоу, в которых содержится ЛГБТ-контент, установлено возрастное ограничение "18+". Речь идет о таких мультсериалах, как "Кипо и эра чудесных зверей", "Шира и непобедимые принцессы", "Принц Драконов" и "Вселенная Стивена". В других странах они имеют ограничение по возрасту "6+".

В разделе для детей может публиковаться контент с отметкой не выше "13+" или ниже. Таким образом, вышеназванные шоу теперь доступны только в разделе для взрослых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министерство культуры РФ обязало библиотеки убрать из общего доступа в залах книги, имеющие возрастную маркировку "18+".