Multiplex проведет супербатл для мегафанов STAR WARS

Кинохолдинг Multiplex дарит подарки за знание богатой Вселенной франшизы "Звездные войны".

Если Вы считаете, что знаете если не все, но точно почти все о легендарных событиях, произошедших давным-давно в далекой-далекой Галактике – эта викторина для Вас.

27 декабря в 16.00 начнется онлайн-квиз, и это будет не просто тест, а настоящая битва фанатов. Только джедайская реакция, мудрость и Сила уровня Мастера Йоды поможет выиграть главный приз. А главный приз от партнера акции АЛЛО – это Sony PlayStation.

Механизм участия: игроки вступают в битву одновременно в 16.00, 27.12, с помощью ссылки на онлайн-странице викторин ы.

За подробностями акции можно следить на сайте Multiplex и на страницах кинохолдинга в социальных сетях.

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