"Мои мысли тихие" покажут на Рождество: какие еще украинские ленты смотреть по ТВ

6 и 7 января на телеканале UA Культура в 19:40 состоится показ нашумевшего украинского фильма "Мои мысли тихие". Режиссером лирической комедии является Антонио Лукич.

В киноленте поднимается вечная проблема отцов и детей. Подробней о картине – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Сюжет фильма "Мои мысли тихие"

Мать не пускает главного героя Вадима на работу в Канаду. Он, работая звукорежиссером и музыкантом, имеет кучу проблем и испытывает множество неудач.

Такой же кризис ждет его и в личной жизни. В конце концов, канадская компания предлагает ему записать звуки украинских животных Закарпатья. Парень с восторгом и творчеством выполняет данный заказ. Но мама, которая поехала вместе с ним, постоянно ему мешает и отвлекает.

Стоит отметить, что в главных ролях снялись известные Ирма Витовская и Андрей Лидаговский. В широкий украинский прокат картина вышла еще 16 января 2020.

Напомним, что в Рождество на украинских каналах состоится множество показов интересных фильмов. Так, на СТБ 7 января можно будет посмотреть популярный украинский сериал под названием "Поймать Кайдаша".

Кроме того, на телеканале "Украина" 7 января в 15:30 покажут сериал "Время уходить, время возвращаться", а в 21:00 пройдет показ премьерных серий ленты "Женский доктор".

Как сообщал OBOZREVATEL, названы 8 главных украинских фильмов и сериалов 2020 года, которые стоит посмотреть каждому.