Многим это знакомо: звезда "Игры престолов" сделала заявление об инцесте

Датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в культовом сериале "Игра престолов", рассказал об отношениях его персонажа с сестрой и любовницей Серсеей.

Он признался, что в ленте будет до конца верен только одному человеку, и даже есть вероятность, что погибнет за нее, передает журнал Men’s Health.

Линия инцеста в сериале трагически заканчивалась для троих детей Серсеи и Джейме, что стало следствием погони роковой женщины за железным троном. Его персонаж никогда не был с другой женщиной.

"Думаю, что многие в своей жизни сталкивались с тем, что увлекались теми, с кем нельзя быть. Не сестрой, конечно, а те женщины, в которых не стоит влюбляться. Например, девушка лучшего друга. Так вот, это одна из немногих настоящих любовных линий в "Игре престолов". Джейме полностью посвящает себя этой женщине", – рассказал Костер-Вальдау.

Однако он не смог раскрыть подробности того, как именно закончится линия Серсеи и Джейме, ведь по контракту он не имеет права разглашать детали до выхода последнего сезона.

Серсея и Джейме скриншот

Серсея и Джейме скриншот (сцена в башне)

Серсея и Джейме скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно британская актриса Эмилия Кларк, которая играет Дейенерис Таргариен в "Игре престолов", высказалась об обнаженке в сериале.

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