"Мир дикого запада": где смотреть онлайн 3 сезон, фото, актеры

"Мир дикого запада" от канала HBO – это фантастический сериал, в основе сюжета которого лежит одноименный фильм по оригинальному сценарию Майкла Крайтона, вышедший в далеком 1973 году.

Сериал настолько успешен, что получил третий сезон сразу после премьерного показа первых серий второго. Он имеет очень высокие рейтинги, и зрители ждут продолжения.

Когда выйдет 3 сезон "Мира дикого запада"?

Создатели сериала Джонатан Нолан и Лиза Джой, сразу после новости о продлении, предупредили поклонников, что съемки займут довольно-таки длительное время. А недавно стало известно, что мир увидит новый сезон только в 2020 году.

Съемки сериала должны были начаться в конце марта, а закончиться в начале октября, но это неподтвержденная информация. По некоторым сториз и постам Эван Рейчел Вуд, исполнительницы одной из главных ролей, в инстаграм, можно сделать вывод, что съемки действительно начались весной и продолжаются до сих пор.

Также говорят, что новый сезон будет состоять из восьми эпизодов, в отличие от первых двух, в которых серий было по десять в каждом.

О чем сериал "Мир дикого запада"?

Действие разворачивается в далеком и высокотехнологичном будущем. В развлекательном парке "Мир дикого запада" каждый человек может воплотить любые свои фантазии с андроидами без всякого страха быть пойманными с поличным или же осужденными. И никто из них даже не думает о том, что когда-нибудь машины могут взбунтоваться…

Первый сезон

Послушные андроиды, готовые выполнить любой каприз своих богатых господ, вдруг начинают сбоить. У Долорес и Мейв появляются первые воспоминания, из-за чего они чувствуют себя плохо. Организаторы парка и техники пытаются разобраться с этими сбоями, но не преуспевают.

Параллельно развивается история Логана и Уильяма, двух друзей, которые приехали развлечься. Кажется, они выбрали для этого отнюдь не самое лучшее время…

Второй сезон

Долорес вместе с другими роботами контролирует восстание машин, она стремится к свободе и осознает себя как личность. Цель – вырваться в реальный мир, получить возможность жить по-человечески и иметь права. Мейв, в свою очередь, занимается поисками своей любимой дочери.

Тем временем Бернард понимает, что владельцы парка имеют самый огромный архив компромата, поскольку все, что происходило в пределах развлекательного комплекса, записывалось на видео…

О чем будет 3 сезон сериала "Мир дикого запада"?

Съемочная команда считает, что ничто не подогревает интерес зрителя так, как неизвестность, и поэтому практически вся сюжетная информация содержится втайне. Фанатам остается довольствоваться финалом второго сезона, собственными теориями и немногочисленными намеками от создателей.

Можно сделать однозначный вывод, что сюжет третьего сезона не будет ограничиваться парком развлечений, потому что Долорес удалось выбраться за его пределы. Стоит предположить, что вместе с ней будут Бернард и Шарлотта. Какую-то роль в этом, если судить по первому трейлеру, сыграет новый герой Аарона Пола.

Создатели пообещали зрителям новый парк в сеттинге Второй Мировой войны, в сети появились фотографии со съемок. Скорее всего, именно там и проявит себя новый главный антагонист, о котором пока что тоже ничего неизвестно, кроме того, что эту роль исполнит известный французский актер Венсан Кассель.

Где смотреть сериал "Мир дикого запада"?

Первые два сезона сериала "Мир дикого запада" транслировались на телеканалах Амедиа Премиум и Че. Скорее всего, третий сезон также будет показан по телевизору сразу после премьеры.

Еще сериал можно будет посмотреть на Амедиатеке, как и другие громкие сериальные новинки. Иногда владельцы сервиса устраивают выгодные акции, например, финальный сезон "Игры престолов" можно было посмотреть бесплатно на протяжении недели после регистрации.

Кто снимал "Мир дикого запада"?

Разумеется, над новым сезоном трудятся создатели сериала Джонатан Нолан и его супруга Лиза Джой. Режиссеры от серии к серии будут меняться. Пока что неизвестно, кто будет выступать в качестве продюсеров.

Актерский состав

Основной актерский состав останется неизменным, к своим ролям вернутся Эван Рэйчел Вуд (Долорес Абернати), Тесса Томпсон (Шарлотта Хейл), Джеффри Райт (Бернард Лоу), Тэнди Ньютон (Мейв Милли), Энтони Хопкинс (Роберт Форд), и другие.

Во время недавней конференции Бен Барнс сказал, что создатели "Мира дикого запада" любят заигрывать со временем, поэтому там нередко внезапно появляются умершие или исчезнувшие персонажи. Так и неясно, является ли это намеком на хотя бы эпизодическое участие в сюжете персонажа Логана Делоса.

Также известно, что к актерскому составу присоединились Аарон Пол, Венсан Кассель и Лина Уэйт.

Трейлер "Мир дикого запада" 3 сезон

20 мая фанаты сериала возликовали, потому что в сети появился первый трейлер грядущего сезона.

Он является своеобразной презентацией нового персонажа, которого исполнит актер Аарон Пол.

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