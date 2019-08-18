"Миллиарды", 5 сезон: когда выйдет, трейлер, отзывы

Действие сериала "Миллиарды" разворачивается в наше время. В центре повествования — противостояние двух героев, один из которых наделен неограниченной властью, другой имеет доступ к огромным деньгам.

Чем закончится битва двух титанов и кому из них удастся одержать победу? Возможно, зрители узнают это, если решат посмотреть пятый сезон "Миллиардов".

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О чем сериал?

Чак Роадс, нью-йоркский прокурор, старается выявить факты преступлений среди дельцов Уолл-Стрит, чтобы сделать рывок в своей карьере. Герой решает, что не стоит сосредотачиваться на мелкой сошке и выбирает в качестве своей цели миллиардера Бобби Аксельрода. Ведь такая победа принесет славу и даже может войти в учебники юриспруденции.

Бобби сумел разбогатеть после финансового кризиса, и далеко не все уверены, что он использовал только честные методы заработка. Чаку удается найти факты, говорящие о наличии у бизнесмена множества постыдных тайн, обнародования которых разрушит его репутацию.

Правда, дело осложняется тем, что Бобби пользуется огромной популярностью и оказал огромную помощь пострадавшим после трагедии 11 сентября. К тому же, на него работает жена Чака, Венди… И оба мужчины не хотят, чтобы Венди пострадала из-за их противостояния, ведь Чак любит ее, а Бобби ценит как партнера и отличного специалиста...

Если в четвертом сезоне Чак и Бобби объединились для борьбы с общим врагом, русским олигархом Григором Андоловым, то в пятом их противостояние выходит на новый уровень. Появится новый персонаж, прокурор Уэйлон Джефкоут. Остается только гадать, на чьей стороне он окажется: будет поддерживать идеи Чака или вступится за Бобби…

Кто работает над сериалом?

Над пятым сезоном работают Брайан Коппельман, работавший над "Иллюзионистом" и создавший сценарий фильма "Тринадцать друзей Оушена", Дэвид Левин и Эндрю Росс Соркин.

Кто снимается в "Миллиардах"?

Роль Бобби Аксельрода исполнил Дэмиэн Льюис. Чака Роадса воплотил Пол Джаматти, обладатель множества престижных кинонаград. Также в фильме снимались Малин Акерман, Мэгги Сифф, Тобби Леонард Мур, Дэвид Костабайл и Робер Морроу.

Как работали над сериалом?

Съемки "Миллиардов" ведутся на Манхеттене и в Бруклине. К работе над фильмом привлекались экономисты с Уолл-Стрит: они отвечали за достоверность происходящего на экране.

Когда выйдет пятый сезон "Миллиарды"?

Четвертый сезон сериала вышел 17 марта 2019 года. О дате премьеры пятого сезона пока ничего не известно. Скорее всего, его можно будет увидеть в начале 2020 года.

Смотреть трейлер "Миллиарды онлайн?

Трейлер пятого сезона "Миллиардов" пока не выпущен. Скорее всего, его можно будет увидеть в конце 2019 года, накануне выхода первой серии.

Интересные факты

Актеры сериала для того, чтобы лучше вжиться в роль, изучают книги, посвященные экономике и финансовому мошенничеству.

Когда исполнитель роли Бобби Аксельрод, Дэмиэн Льюис, отдыхал с семьей в Ирландии, местный житель обратился в полицию, приняв актера за финансового преступника.

Прокурор имеет склонность к мазохизму: так создатели сериала пытались подчеркнуть особенности его личности. При разработке образа героя сценаристы изучили труды по психологии, в которых утверждается, что властные личности нередко предпочитают подчиненную роль в сексуальной жизни.

Над сценарием работал Эндрю Росс Соркин — один из самых популярных американских экономических журналистов.

Прообразом Бобби стал Стивен Коэн, бизнесмен, которому удалось заработать более 12 миллиардов долларов.

В 5 сезоне сериала будет 12 серий.

Критики тепло встретили сериал "Миллиарды", несмотря на отсутствие однозначно положительных персонажей.

В сериале присутствует персонаж с неопределенным гендером: Тейлор, роль которого исполнила Азия Кейт Диллон. Тейлор — молодой стажер крупной финансовой компании, который не ассоциирует себя ни с женским, ни с мужским полом.

Съемки сериала проходили неподалеку от дома актера Пола Джаматти. По этой причине он заявляет, что работа над "Миллиардами" имела для него особое значение.

Не исключено, что из Бобби Аксельрода сделают нового Дональда Трампа и отправят его в Белый Дом. Создатели сериала пока не отвечают на вопрос о том, будет ли герой строить политическую карьеру, однако они не отрицают такой возможности.

Первоначально сериал предназначался для взрослой аудитории. Однако позже было решено вырезать откровенные сцены, и теперь "Миллиарды" могут смотреть несовершеннолетние зрители.

Может показаться, что наблюдать за миром Уолл-Стрит неподготовленному зрителю будет неинтересно. Однако создатели сериала смогли сделать невозможное: даже не имея экономического образования, вы будете с огромным удовольствием смотреть серии, посвященные фьючерсам, игре на бирже и других реалиях мира американских миллионеров.

Блестящий актерский состав и противостояние двух сильных личностей: что еще нужно для того, чтобы сериал получился по-настоящему захватывающим?

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