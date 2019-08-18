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"Миллиарды", 5 сезон: когда выйдет, трейлер, отзывы

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Действие сериала "Миллиарды" разворачивается в наше время. В центре повествования — противостояние двух героев, один из которых наделен неограниченной властью, другой имеет доступ к огромным деньгам.

Чем закончится битва двух титанов и кому из них удастся одержать победу? Возможно, зрители узнают это, если решат посмотреть пятый сезон "Миллиардов".

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"Миллиарды", 5 сезон: когда выйдет, трейлер, отзывы

О чем сериал?

Чак Роадс, нью-йоркский прокурор, старается выявить факты преступлений среди дельцов Уолл-Стрит, чтобы сделать рывок в своей карьере. Герой решает, что не стоит сосредотачиваться на мелкой сошке и выбирает в качестве своей цели миллиардера Бобби Аксельрода. Ведь такая победа принесет славу и даже может войти в учебники юриспруденции.

Бобби сумел разбогатеть после финансового кризиса, и далеко не все уверены, что он использовал только честные методы заработка. Чаку удается найти факты, говорящие о наличии у бизнесмена множества постыдных тайн, обнародования которых разрушит его репутацию.

"Миллиарды", 5 сезон: когда выйдет, трейлер, отзывы

Правда, дело осложняется тем, что Бобби пользуется огромной популярностью и оказал огромную помощь пострадавшим после трагедии 11 сентября. К тому же, на него работает жена Чака, Венди… И оба мужчины не хотят, чтобы Венди пострадала из-за их противостояния, ведь Чак любит ее, а Бобби ценит как партнера и отличного специалиста...

Если в четвертом сезоне Чак и Бобби объединились для борьбы с общим врагом, русским олигархом Григором Андоловым, то в пятом их противостояние выходит на новый уровень. Появится новый персонаж, прокурор Уэйлон Джефкоут. Остается только гадать, на чьей стороне он окажется: будет поддерживать идеи Чака или вступится за Бобби…

"Миллиарды", 5 сезон: когда выйдет, трейлер, отзывы

Кто работает над сериалом?

Над пятым сезоном работают Брайан Коппельман, работавший над "Иллюзионистом" и создавший сценарий фильма "Тринадцать друзей Оушена", Дэвид Левин и Эндрю Росс Соркин.

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Кто снимается в "Миллиардах"?

Роль Бобби Аксельрода исполнил Дэмиэн Льюис. Чака Роадса воплотил Пол Джаматти, обладатель множества престижных кинонаград. Также в фильме снимались Малин Акерман, Мэгги Сифф, Тобби Леонард Мур, Дэвид Костабайл и Робер Морроу.

"Миллиарды", 5 сезон: когда выйдет, трейлер, отзывы

Как работали над сериалом?

Съемки "Миллиардов" ведутся на Манхеттене и в Бруклине. К работе над фильмом привлекались экономисты с Уолл-Стрит: они отвечали за достоверность происходящего на экране.

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Когда выйдет пятый сезон "Миллиарды"?

Четвертый сезон сериала вышел 17 марта 2019 года. О дате премьеры пятого сезона пока ничего не известно. Скорее всего, его можно будет увидеть в начале 2020 года.

"Миллиарды", 5 сезон: когда выйдет, трейлер, отзывы

Смотреть трейлер "Миллиарды онлайн?

Трейлер пятого сезона "Миллиардов" пока не выпущен. Скорее всего, его можно будет увидеть в конце 2019 года, накануне выхода первой серии.

"Миллиарды", 5 сезон: когда выйдет, трейлер, отзывы

Интересные факты

  • Актеры сериала для того, чтобы лучше вжиться в роль, изучают книги, посвященные экономике и финансовому мошенничеству.

  • Когда исполнитель роли Бобби Аксельрод, Дэмиэн Льюис, отдыхал с семьей в Ирландии, местный житель обратился в полицию, приняв актера за финансового преступника.

  • Прокурор имеет склонность к мазохизму: так создатели сериала пытались подчеркнуть особенности его личности. При разработке образа героя сценаристы изучили труды по психологии, в которых утверждается, что властные личности нередко предпочитают подчиненную роль в сексуальной жизни.

  • Над сценарием работал Эндрю Росс Соркин — один из самых популярных американских экономических журналистов.

  • Прообразом Бобби стал Стивен Коэн, бизнесмен, которому удалось заработать более 12 миллиардов долларов.

  • В 5 сезоне сериала будет 12 серий.

  • Критики тепло встретили сериал "Миллиарды", несмотря на отсутствие однозначно положительных персонажей.

  • В сериале присутствует персонаж с неопределенным гендером: Тейлор, роль которого исполнила Азия Кейт Диллон. Тейлор — молодой стажер крупной финансовой компании, который не ассоциирует себя ни с женским, ни с мужским полом.

  • Съемки сериала проходили неподалеку от дома актера Пола Джаматти. По этой причине он заявляет, что работа над "Миллиардами" имела для него особое значение.

  • Не исключено, что из Бобби Аксельрода сделают нового Дональда Трампа и отправят его в Белый Дом. Создатели сериала пока не отвечают на вопрос о том, будет ли герой строить политическую карьеру, однако они не отрицают такой возможности.

  • Первоначально сериал предназначался для взрослой аудитории. Однако позже было решено вырезать откровенные сцены, и теперь "Миллиарды" могут смотреть несовершеннолетние зрители.

Может показаться, что наблюдать за миром Уолл-Стрит неподготовленному зрителю будет неинтересно. Однако создатели сериала смогли сделать невозможное: даже не имея экономического образования, вы будете с огромным удовольствием смотреть серии, посвященные фьючерсам, игре на бирже и других реалиях мира американских миллионеров.

Блестящий актерский состав и противостояние двух сильных личностей: что еще нужно для того, чтобы сериал получился по-настоящему захватывающим?

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