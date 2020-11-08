Международный день КВН: какой была передача в 60-х. Видео

В воскресенье, 8 ноября, отмечается Международный день КВН. Именно в этот день в 1961 году состоялся дебютный эфир телепередачи.

OBOZREVATEL предлагает узнать, кто был автором идеи и какими были первые выпуски "Клуба Веселых и Находчивых".

В 1950-х годах телевидение России транслировало передачу журналиста Сергея Муратова "Вечер веселых вопросов", которая стала прообразом КВН. Она шла в прямом эфире, ведущий задавал вопросы, а телезрители отвечали. Несмотря на большую популярность, проект был закрыт в 1957 году.

А спустя четыре года, 8 ноября 1961-го, состоялся дебютный эфир новой передачи – "КВН". Ее придумали тот же Сергей Муратов, врач Альберт Аксельрод и инженер Михаил Яковлев. Название программе дали в честь марки телевизора "КВН-49" и расшифровали как "Клуб веселых и находчивых".

Игра быстро завоевала популярность и не была забыта, даже когда исчезла с экранов в 1972-1986 годах. В годы перестройки КВН вновь стали транслировать по телевидению, а после распада СССР всесоюзный клуб стал международным.

Поначалу постоянного ведущего у КВН не было. Первые несколько выпусков вела актриса Наталья Фатеева, и только в 1963 году ведущим передачи стал Альберт Аксельрод. В пару к нему была приглашена диктор передач Светлана Жильцова.

Когда Аксельрод в 1964 году покинул программу, авторы КВН Муратов и Яковлев ушли вместе с ним. На роль соведущего Светланы Жильцовой главным кандидатом был капитан команды МИИТ Павел Контор, но он отказался, порекомендовав своего друга Александра Маслякова. Новый тандем вел передачу до ее закрытия в 1972 году.

В 2001 году Масляков предложил отмечать день первого телеэфира как "Международный день КВН" – так появился праздник, который отмечают все, кто имеет отношение к движению "клуба".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядит наследница "империи" КВН, единственная внучка Александра Маслякова.