Место съемок сериала 'Острые козырьки' превратили в центр массовой вакцинации от COVID-19. Фото

Викторианский музей, который известен как место съемок популярного сериала "Острые козырьки", теперь превратили в центр вакцинации от COVID-19.

Кроме того, в 1990-х годах здесь снимали множество других кинолент. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, на данный момент музей закрыт для туристов на время карантина. Организаторы надеются, что в ближайшие недели здесь будут сделаны тысячи инъекций.

По словам советника по вопросам здравоохранения и социальной помощи Николаса Барлоу, это отличный способ борьбы с коронавирусом. Он отметил, что это быстрее обезопасит людей от смертельного вируса.

Кроме того, директор музея Эндрю Ловетт сообщил, что, размещая в этом месте центр вакцинации, они смогут поддержать NHS в обеспечении иммунизации местного населения.

"Люди, которые записываются на прием, когда они имеют право на вакцинацию, и получают прививку будут помогать NHS в самой важной инициативе общественного здравоохранения", – добавил директор музея.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее создатели популярного британского сериала "Острые козырьки" объявили о съемках шестого сезона ленты, который станет последним.