'Мертвые лилии': о чем сериал и где смотреть серии

В понедельник, 8 февраля, на телеканале "Украина" в 21:00 состоялась премьера нашумевшего сериала под названием "Мертвые лилии".

В нем рассказывается о детективе, которая расследует серию загадочных убийств женщин. Всего запланировано показать восемь эпизодов ленты. Подробней о картине – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На озерах, окружающих небольшой городок, находят лодки с мертвыми женщинами, тела которых усыпаны водяными лилиями. Полиция считает, что это дело рук маньяка, но найти убийцу не может. Местные жители охвачены ужасом: по легенде, в озерах обитает дух невесты-утопленницы, он и расправляется с девушками.

Расследовать загадочные преступления из столицы приезжает Оксана Белая – следователь по особо важным делам, специализирующаяся на поиске серийных убийц. Только никто не знает, что у Оксаны к "делу мертвых лилий" совершенно особый интерес.

В киноленте снялись такие украинские актеры как Дана Абызова, Артем Карасев, Сергей Калантай, Елизавета Майская, Лариса Руснак, Наталия Васько и другие.

Стоит отметить, что сериал "Мертвые лилии" будут транслировать с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на телеканале "Украина" показали мини-сериал под названием "Судьба обмену не подлежит". В главной роли появилась известная актриса Юлия Такшина.