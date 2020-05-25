Мелодрама "Часы с кукушкой" растрогала украинцев: где смотреть все серии онлайн

Ева Романова Кино 22:12, 25.05.2020 Обновлено: 23:03, 25.05.2020

На телеканале "Украина" показали четырехсерийный фильм "Часы с кукушкой", который сразу же завоевал внимание зрителей.

Лента снята компанией FILM.UA, режиссером фильма стал Максим Бернадский. OBOZREVATEL рассказывает, о чем фильм "Часы с кукушкой", а также где смотреть все серии онлайн (видео смотрите в конце страницы).

Сериал "Часы с кукушкой"
Телеканал "Украина"

"Часы с кукушкой": о чем сериал

Главной героине сериала Кате Юдиной очень повезло в жизни. Она родилась в дружной и обеспеченной семье, у нее прекрасный молодой человек, она заканчивает архитектурный институт и у нее уже есть предложения о работе мечты.

Кажется, что Катя вытянула в жизни счастливый билет. Но внезапно мама Кати, Елена, умирает при странных обстоятельствах. А буквально через два месяца отец Кати, Михаил, женится второй раз.

Его новая жена, красавица Наталья, буквально на пару лет старше самой Кати. Наталья всеми силами старается наладить отношения с падчерицей, которая никак не может смириться с тем, что отец так быстро забыл ее мать.

"Часы с кукушкой"
Телеканал "Украина"

Вскоре на Катю обрушивается новый удар: Михаилу становится плохо прямо на работе, и он внезапно умирает. Официальное заключение – сердечный приступ. Но Катя уверена – кто-то жестоко и безжалостно расправляется с семьей Юдиных…

Сериал "Часы с кукушкой": актеры и роли

Главную роль в фильме исполнила молодая актриса Дарья Плахтий. Она сыграла Катю Юдину.

В фильме также снялись известные украинские актеры:

  • Всеволод Болдин – Сергей

  • Вера Шпак – Наталья

  • Сергей Дзялык – Михаил Юдин

  • Владимир Лилицкий – Бортников

  • Павел Текучев – Кирилл

  • Инна Мирошниченко – Елена

Режиссер-постановщик – Максим Бернадский. Оператор-постановщик – Максим Баев. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Черняк, Виктор Мирский, Елена Малкова, Анна Скок.

"Часы с кукушкой"
Телеканал "Украина"

Где смотреть все серии "Часы с кукушкой" онлайн

Сериал "Часы с кукушкой" состоит из четырех серий. Сериал транслировался на телеканале "Украина" и все серии онлайн можно смотреть на официальном сайте канала.

Также все серии "Часы с кукушкой" опубликованы на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, на украинском телевидении 11 мая состоялась премьера нового сериала "Женские секреты". Это мелодраматический фильм, снятый компанией Film.ua по заказу телеканала "Украина".

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