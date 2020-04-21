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21 апреля • обновлено в 17:25
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Медицинская драма "Акушерка" взволновала украинцев: где смотреть все серии онлайн

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В понедельник, 20 апреля на украинском телеканале СТБ была презентована медицинская остросюжетная мелодрама "Акушерка".

В центре сюжета – трогательная и волнующая история врача-гинеколога, которого обвиняют в совершении преступления. OBOZREVATEL предлагает узнать, о чем сериал "Акушерка" и где смотреть все серии онлайн (видео смотрите в конце новости).

Сериал "Акушерка"

Сериал "Акушерка"

Телепортал

"Акушерка": о чем сериал

Сериал является адаптацией американской многосерийной ленты. Сюжет рассказывает о главвраче роддома Татьяне Скворцовой, которая полностью посвящает себя работе, отвоевывая рожениц и новорожденных у смерти.

Ее жизнь рушится, когда жена влиятельного бизнесмена с тяжелым сердечным недугом решает рожать не в роддоме, а у знахарки. Это оборачивается трагедией – роженица умирает, но Татьяне удается спасти ее ребенка... В смерти женщины обвиняют врача.

Жизнь бросает Татьяне массу вызовов, однако ответив на них, Скворцова сможет разрешить не только рабочие, но и личные проблемы.

Главные роли в сериале сыграли украинские актеры Фатима Горбенко, Александр Ефремов, Андрей Мостренко, Николай Боклан, Ирина Гришак, Ольга Морозова и другие.

Медицинская драма "Акушерка": где смотреть все серии онлайн

СТБ

Сериал "Акушерка": смотреть все серии онлайн

По будням на телеканале СТБ выходят по две серии "Акушерки". Трансляция начинается в 20:15. После телевизионного эфира серии можно посмотреть на официальном сайте СТБ или на видеоресурсе "Телепортал".

На видеохостинге YouTube все серии сериала "Акушерка" будут опубликованы после показа по ТВ. В настоящее время на официальном YouTube-канале СТБ можно посмотреть фрагменты новых серий.

"Акушерка": смотреть 1 серию онлайн

"Акушерка": смотреть 2 серию онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на канале "Украина" была презентована детективная мелодрама "Консультант". Узнайте, где смотреть все серии и о чем сериал.

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Автор
Ева Романова
Теги
сериал телеканал СТБ
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