Зрители знают белорусско-российскую актрису Ольгу Фадееву в основном по мелодраматически-комедийному сериалу "Солдаты" ( 2004-2014 гг), где она сыграла медичку Иру Пылееву.

Ира Пылеева из "Солдат"

Собственно, этот проект и создал ей имя. Рассказываем, где еще снималась Ольга, как сложилась ее творческая судьба и личная жизнь.

Основные фильмы и сериалы с участием Ольги Фадеевой

"Солдаты" дали хороший старт Фадеевой как актрисе и ее стали приглашать в другие проекты.Так, в 2008 году Ольга снялась в главной роли в боевике Олега Погодина "Непобедимый". Участие Фадеевой в картине зрителям запомнилось довольно откровенной постельная сценой актрисы с Владимиром Епифанцевым.

Сцена из "Непобедимый"

В следующем году актриса была занята в сериале "Цыганки". В 2010 году Ольгу можно было увидеть во "Вдовьем пароходе". События военной драмы происходят в 1941 году.

"Цыганки"

В 2011 году актриса снялась в "Наркомовском обозе". В этом драматическом мини-сериале на военную тему она играет Тамару Симович, которая в 1941 году присоединилась к обозу, отправленному для доставки спирта на фронт.

"Не жалею, не зову, не плачу"

В мелодраматической ленте "Не жалею, не зову, не плачу" главная героиня Фадеевой, Ольга Белова, преподает литературу в школе. В основу сюжета положены драматические события, которые происходят в жизни женщины после страшной аварии, завершившейся смертью другого человека.

Фадеева в роли учительницы

Учительница оказывается в больнице и узнает, что полиция обвиняет ее в совершении ДТП. К ней на допрос приходит следователь Гордеев, которому Ольга очень понравилась. Он верит, что Белова не виновата в смерти женщины, и скрупулезно занимается расследованием этого странного дела.

Последние проекты

Из наиболее заметных работ Фадеевой в кино и на ТВ можно также отметить главную роль в картине "Пряники из картошки". В этом фильме Ольга играет деловую женщину Веру, у которой практически нет личной жизни. Ее единственным другом является соседский мальчик Егор, которого воспитывает бабушка.

После ее смерти главная героиня фильма занимается усыновлением ребенка, иначе его могут отправить в детдом, но чиновники из социальных служб чинят ей препятствия. Тогда женщина решает фиктивно выйти замуж за рабочего Сашу, делавшего ремонт у ее соседей.

актриса в образе Валентины Толкуновой

В 2013 году на экраны вышел мелодраматический байопик "Она не могла иначе", главной героиней которого стала известная советская певица Валентина Толкунова в исполнении Ольги Фадеевой. Через год актриса снялась в комедийной ленте "Кровь с молоком", а затем пропала с экранов по неизвестной причине.

Личная жизнь

Первый раз Ольга вышла замуж рано. Известно, что ее супруг был преподавателем и у них была восьмилетняя разница в возрасте. Расписались молодые люди очень быстро, но это замужество стало для Фадеевой скоротечным.

Во второй раз актриса вышла замуж за режиссера и каскадера Александра Самохвалова, которого встретила на съемочной площадке "Непобедимого". По сюжету персонаж Фадеевой владеет рукопашным боем, обучением навыкам которого с Ольгой и занимался Самохвалов.

Ольга с мужем и с сыном

Молодые люди сразу же влюбились друг в друга. Местом их помолвки стала Мальта, где снимали фильм, а свадьба Александра и Ольги состоялась уже в Москве.

В следующем году Ольга родила сына Алексея. Сейчас семья живет в Подмосковье, в доме родителей Самохвалова. О новых работах актрисы в кино на сегодня ничего не известно. Видимо, она сосредоточилась на семье.

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