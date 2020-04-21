В девятом выпуске популярного реалити "Від пацанки до панянки" на Новом канале участницы вместе с телеведущей Машей Ефросининой обсудили социально важную тему – насилие в семье и воспитание детей.

Почти все участницы проекта "Від пацанки до панянки" страдали от насилия в семье: кого-то воспитывали ремнем, кого-то унижали, а кто-то даже стал жертвой домогательств или изнасилования. Девушки сумели рассказать об этом только после нескольких недель работы с психологом проекта, сообщила изданию OBOZREVATEL пресс-служба проекта.

Маша Ефросинина и участницы "Від пацанки до панянки" Пресс-служба Нового канала

"Мама любила говорить: "Зачем я тебя родила, если ты мне не помогаешь. Пугала, что отдаст в детдом", – призналась "пацанка" Владислава Роговенко.

"Меня часто спрашивали, почему я не могу быть, как все остальные дети", – вспоминала еще одна участница "Від пацанки до панянки", Виктория Кошутина.

Пресс-служба Нового канала

Чтобы другие родители не допускали подобных ошибок – не относились к детям, как к вещам или слугам, участницы реалити Нового канала вместе с известной телеведущей Машей Ефросининой пообщались на тему домашнего насилия и воспитания детей, а также снялись в социальном фотопроекте.

Девушки приняли на себя образы столов, стульев, вешалок и другой мебели – ведь именно такими незаметными предметами дети часто чувствуют себя в семье.

Пресс-служба Нового канала

"Я родила ребенка в 25 лет, делая при этом стремительную карьеру. Моя девочка росла до шести лет с папой и нянями. И было бы враньем с моей стороны сказать, что лояльно приняла в свои объятия, когда вдруг у меня проснулся материнский инстинкт", – поделилась Маша.

Пресс-служба Нового канала

Телеведущая призналась: также она грешила тем, что реализовывала собственные амбиции на дочери.

"Я такая же, как все женщины. Те, которые видят, что ребенок – самый талантливый, самый лучший, но при этом повторяет их ошибки. Что у него есть какой-то потенциал, и он его не реализует. И да, у меня был соблазн "помочь" реализовать его. Но потом вдруг понимаешь, что это твоя личная проблема, а не ребенка. Это ты видишь его таланты, а они ему не нужны. У нас с детьми нет "надо, потому что я так сказала". Я готова объяснить им, зачем это нужно".

Чтобы воспитать детей личностями, убеждена телеведущая, важно уважать их интересы, давать личное пространство, наказывать только по делу, но никогда не бить. А, главное, любить всем сердцем.

Пресс-служба Нового канала

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница реалити Нового канала "Від пацанки до панянки" Сабина Шейко раскрыла жуткую правду о своей жизни. Так, она заявила, что четыре раза подверглась сексуальному насилию и была вынуждена сделать аборты.

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