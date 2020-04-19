Мария Машкова отмечает 35-летие: куда пропала Тропинкина из "Не родись красивой" и как выглядит сейчас

Алина Мельник Кино 06:16, 19.04.2020

Известная российская актриса Мария Машкова 19 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 35 лет.

Многим актриса запомнилась как исполнительница роли секретаря компании "Зималетто" Мария Тропинкина в популярном сериале "Не родись красивой". Как сейчас выглядит Мария Машкова и чем она занимается, рассказывает OBOZREVATEL.

Мария Машкова в сериале "Не родись красивой"
кадр сериала

Мария Машкова родилась 19 апреля 1985 года в Новосибирске.

Ее отец – известный актер, народный артист России Владимир Машков, мать – также актриса Елена Шевченко.

Мария Машкова в фильме "Мама, не горюй"
кадр фильма
Мария Машкова и ее отец Владимир Машков
facebook.com/Aksana Zhukava

Играть в театре и сниматься в кино Мария Машкова начала еще в детстве, но известность к ней пришла после роли секретаря на ресепшене компании "Зималетто" Марии Тропинкиной в сериале "Не родись красивой" (2005-2006).

Затем последовали и другие роли в фильмах и сериалах ("Закрытые пространства","Вышибала", "МакМафия", "Лапси", "Бедная Liz" и другие).

Мария Машкова в сериале "Не родись красивой"
кадр сериала
Нелли Уварова и Мария Машкова в сериале "Не родись красивой"
кадр сериала
Мария Машкова в сериале "Не родись красивой"
кадр сериала

Сейчас Маша Машкова продолжает сниматься в кино и играть в театре.

Что касается личной жизни, первым мужем Машковой был актер Артем Семакин, коллега по сериалу "Не родись красивой". Но совместная жизнь не сложилась: супруги вскоре расстались.

Мария Машкова и Артем Семакин
facebook.com/gosti.pitera

Второй раз Мария Машкова вышла замуж в 2009 году. Ее супругом стал музыкант и бизнесмен Александр Слободяник, сын известного пианиста Александра Слободяника – старшего. У пары две дочери: 9-летняя Стефания и 8-летняя Александра.

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